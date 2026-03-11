コリスチン硫酸塩の世界市場2026年、グローバル市場規模（最低純度95%以下、最低純度95%以上）・分析レポートを発表
2026年3月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コリスチン硫酸塩の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コリスチン硫酸塩のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のコリスチン硫酸塩市場規模は2024年に63.5百万ドルと評価されています。市場は緩やかな拡大が見込まれており、2031年には78.1百万ドルへ再調整された規模に到達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.0%と見込まれており、安定した需要に支えられた持続的な市場成長が期待されています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応についても評価し、それらが市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響を分析しています。医薬品原料や抗生物質関連製品は原材料供給や製造拠点が国際的に分散しているため、通商政策や規制環境の変化が価格や供給体制に影響を与える可能性があります。
________________________________________
コリスチンはポリミキシンEとも呼ばれる抗生物質であり、細菌の一種であるPaenibacillus polymyxaの特定株によって生成される物質です。コリスチンは環状ポリペプチドであるコリスチンAとコリスチンBの混合物であり、ポリミキシン系抗生物質に分類されます。主にグラム陰性桿菌に対して有効であり、医療および獣医分野で利用されています。
世界市場では主要企業の集中度が比較的高く、Shengxue Dacheng、Apeloa、LKPC、Xellia、Shenghua Biokなどが主要メーカーとして挙げられています。上位5社で市場の約55%を占めているとされています。地域別では中国が最大の市場であり、世界市場の75%以上を占めています。これに日本および欧州が続き、それぞれ10%以上の市場シェアを持っています。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界のコリスチン硫酸塩市場について定量分析と定性分析の両面からまとめた包括的な市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から市場構造と競争環境を整理しています。市場は継続的に変化しているため、競争状況、需給動向、そして需要変化を生み出す主要要因についても検討されています。
分析期間は2020年から2031年までであり、消費金額、販売数量、平均販売価格といった指標を用いて市場規模の推移と将来予測が提示されています。地域別および国別のデータも示されており、各地域における市場規模や成長傾向を把握することができます。
また、主要企業の企業概要や製品事例が掲載されており、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も示されています。さらに、市場の成長要因、制約要因、事業機会、新製品の開発や承認に関する情報など、事業戦略の検討に役立つ重要な洞察が提供されています。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界のコリスチン硫酸塩市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向などの観点から分析しています。これにより各企業の市場での位置付けや競争力を比較することが可能です。
主要企業として、Xellia Pharmaceuticals、Tecoland、Clearsynth、JSN Chemicals、SNA Health Care、HBCChem、U.K. Vet Chem、Meiji、Fengchen Group、Fujian Lifecome Biochemistry、Sinopharm などが挙げられています。これらの企業は医薬品原料や抗生物質分野において重要な役割を担っており、研究開発能力や生産能力、地域市場での販売ネットワークを通じて市場競争に参加しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コリスチン硫酸塩の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コリスチン硫酸塩のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のコリスチン硫酸塩市場規模は2024年に63.5百万ドルと評価されています。市場は緩やかな拡大が見込まれており、2031年には78.1百万ドルへ再調整された規模に到達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.0%と見込まれており、安定した需要に支えられた持続的な市場成長が期待されています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応についても評価し、それらが市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響を分析しています。医薬品原料や抗生物質関連製品は原材料供給や製造拠点が国際的に分散しているため、通商政策や規制環境の変化が価格や供給体制に影響を与える可能性があります。
________________________________________
コリスチンはポリミキシンEとも呼ばれる抗生物質であり、細菌の一種であるPaenibacillus polymyxaの特定株によって生成される物質です。コリスチンは環状ポリペプチドであるコリスチンAとコリスチンBの混合物であり、ポリミキシン系抗生物質に分類されます。主にグラム陰性桿菌に対して有効であり、医療および獣医分野で利用されています。
世界市場では主要企業の集中度が比較的高く、Shengxue Dacheng、Apeloa、LKPC、Xellia、Shenghua Biokなどが主要メーカーとして挙げられています。上位5社で市場の約55%を占めているとされています。地域別では中国が最大の市場であり、世界市場の75%以上を占めています。これに日本および欧州が続き、それぞれ10%以上の市場シェアを持っています。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界のコリスチン硫酸塩市場について定量分析と定性分析の両面からまとめた包括的な市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から市場構造と競争環境を整理しています。市場は継続的に変化しているため、競争状況、需給動向、そして需要変化を生み出す主要要因についても検討されています。
分析期間は2020年から2031年までであり、消費金額、販売数量、平均販売価格といった指標を用いて市場規模の推移と将来予測が提示されています。地域別および国別のデータも示されており、各地域における市場規模や成長傾向を把握することができます。
また、主要企業の企業概要や製品事例が掲載されており、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も示されています。さらに、市場の成長要因、制約要因、事業機会、新製品の開発や承認に関する情報など、事業戦略の検討に役立つ重要な洞察が提供されています。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界のコリスチン硫酸塩市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向などの観点から分析しています。これにより各企業の市場での位置付けや競争力を比較することが可能です。
主要企業として、Xellia Pharmaceuticals、Tecoland、Clearsynth、JSN Chemicals、SNA Health Care、HBCChem、U.K. Vet Chem、Meiji、Fengchen Group、Fujian Lifecome Biochemistry、Sinopharm などが挙げられています。これらの企業は医薬品原料や抗生物質分野において重要な役割を担っており、研究開発能力や生産能力、地域市場での販売ネットワークを通じて市場競争に参加しています。