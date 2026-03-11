経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『若手リーダーのための「戦略立案」超入門講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

厳しさが増し続けるビジネス環境の中で、勝ち抜くリーダーに必要なスキルのひとつが戦略立案力です。

本講座では、翌日から使えるフレームを提供し、事業・組織・財務戦略の立案に必要な「知識」「スキル」「ノウハウ」を、事例とグループワークを通じて体得します。

５年後に必要なコンセプチュアルスキルの基礎を今から学ぶことで、ワンランク上の思考を身につけてください。

【開催日】
2026/05/12（火）　9：30～16：00

【講　師】
株式会社アタックス　社長塾推進室室長
MBA（経営学修士）
小島　健嗣

【受講料】
一般：49,500円（税込）
メルマガ会員：33,000円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
中堅・リーダー
※20代30代限定
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2215






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

