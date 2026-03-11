『ウォーハンマー RPG』より選集サプリメント『ライクランド万巻録』が登場！【3月下旬発売】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『ウォーハンマー RPG ライクランド万巻録』を2026年3月下旬より発売いたします。
手に汗握る冒険、興趣尽きせぬ旅先、腹に一物ありげな依頼主、物騒至極な呪文がぎゅっと詰まった魅惑の選集
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343778/images/bodyimage1】
げにライクランドは波乱の坩堝。
残酷で嶮難な冒険や、底知れぬ甘言、内密な策謀、暴発しやすい魔法に、そこかしこで出くわしうる。
謎めいた神像から、ただならぬ聖堂に至るまで、さらには風変わりな建造物から、なおいっそう奇態な人士の数々に及ぶまで、『ライクランド万巻録』は、この領邦内外の七珍万宝を詰め合わせた選集である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343778/images/bodyimage2】
電子書籍で発表された「ウォーハンマーRPG」のサプリメントを集積した選集サプリメントが登場します。
支援者NPC紹介とデータ、建築物の詳しい情報、その建築物を舞台とする5本収録のシナリオ集、数々の記念碑や5ヶ所のシグマーの聖堂とその秘密、八色の魔法体系それぞれへの追加の呪文、魔女や似非魔術師といった非合法な彼らが使う呪文の追加と、７つのサプリメントを集めたから実現できた、オールド・ワールドの情報が豊富な一冊となっております。
『ウォーハンマーRPG ライクランド万巻録』
商品内容 ： A4変形 ハードカバー144頁 フルカラー
対象年齢 ： 14歳以上
本体価格 ： 5,000円（税別）
発売予定 ： 2026年3月下旬発売予定
商品コード（JAN）：4981932028422
配信元企業：株式会社ホビージャパン
手に汗握る冒険、興趣尽きせぬ旅先、腹に一物ありげな依頼主、物騒至極な呪文がぎゅっと詰まった魅惑の選集
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343778/images/bodyimage1】
げにライクランドは波乱の坩堝。
残酷で嶮難な冒険や、底知れぬ甘言、内密な策謀、暴発しやすい魔法に、そこかしこで出くわしうる。
謎めいた神像から、ただならぬ聖堂に至るまで、さらには風変わりな建造物から、なおいっそう奇態な人士の数々に及ぶまで、『ライクランド万巻録』は、この領邦内外の七珍万宝を詰め合わせた選集である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343778/images/bodyimage2】
電子書籍で発表された「ウォーハンマーRPG」のサプリメントを集積した選集サプリメントが登場します。
支援者NPC紹介とデータ、建築物の詳しい情報、その建築物を舞台とする5本収録のシナリオ集、数々の記念碑や5ヶ所のシグマーの聖堂とその秘密、八色の魔法体系それぞれへの追加の呪文、魔女や似非魔術師といった非合法な彼らが使う呪文の追加と、７つのサプリメントを集めたから実現できた、オールド・ワールドの情報が豊富な一冊となっております。
『ウォーハンマーRPG ライクランド万巻録』
商品内容 ： A4変形 ハードカバー144頁 フルカラー
対象年齢 ： 14歳以上
本体価格 ： 5,000円（税別）
発売予定 ： 2026年3月下旬発売予定
商品コード（JAN）：4981932028422
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ