AILEX合同会社、株式会社へ組織変更を実施予定 -外部資本調達の加速を見据えた事業基盤の強化-
AILEX合同会社（所在地：東京都渋谷区、以下「当社」）は、今年度中にAILEX株式会社へ組織変更を実施する方針を決定しましたのでお知らせします。
■ 組織変更の背景と目的
当社は、小規模弁護士事務所向けAI訴訟支援SaaS「AILEX（エーアイレックス）」を開発・運営しており、2026年5月21日に予定されるmints（民事裁判書類電子提出システム）義務化への対応を中心に、機能拡充を継続しています。
現在、国内市場での普及加速に加え、台湾・韓国・ドイツを視野に入れたグローバル展開、iOSアプリのリリース、PIIMasker（個人情報自動マスキング技術）の特許取得など、事業規模の拡大に向けた複数の施策が進行中です。
これらの成長戦略をさらに力強く推進するにあたり、ベンチャーキャピタルや機関投資家からの外部資本調達に適した組織形態への移行が必要と判断し、合同会社から株式会社への組織変更を決定しました。
■ 組織変更の概要
変更前：AILEX合同会社
変更後：AILEX株式会社（予定）
実施時期：2026年度内（予定）
目的：外部資本調達の加速、コーポレートガバナンスの強化、グローバル展開に向けた組織基盤の整備
■ 変更後も変わらないこと
組織形態の変更後も、サービスの名称・URL・機能・利用規約に変更はありません。
登録済みのユーザーの皆様には、引き続き同一の環境でAILEXをご利用いただけます。
また、顧問弁護士事務所である弁護士法人えそらのもと、法令遵守体制も継続して維持してまいります。
■ AILEXについて
AILEXは、弁護士法72条・23条への適合性を担保しながら、AI文書生成・法的相談チャット・ファクトチェック・案件管理・mints対応・PII自動マスキングを統合した弁護士事務所向けAIリーガルOSです。
独自のPIIMasker技術により、依頼者の個人情報を外部AIへ送信する前に自動でマスキング処理を行い、弁護士の守秘義務を技術的に担保します。また、AIの生成過程を暗号学的に検証可能にするVAP/LAPフレームワーク（IETF Internet-Draft: draft-ailex-vap-legal-ai-provenance）を独自に策定しており、「検証可能なAIリーガルOS」として国内外での標準化を目指しています。
サービスURL：https://users.ailex.co.jp
公式サイト：https://ailex.co.jp
公式LINE：https://lin.ee/P9JAWZp
■ 会社概要
会社名：AILEX合同会社
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル
電話番号：03-6821-7462
顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら
メール：info@ailex.co.jp
公式サイト：https://ailex.co.jp
