グローバル車載用コードレス掃除機ビジネス情報レポート：市場シェア、競争環境、価格変動2026-2032
車載用コードレス掃除機世界総市場規模
車載用コードレス掃除機は、自動車の車内清掃に特化した携帯型掃除機で、充電式バッテリーで動作し、シガーソケットやUSBで充電可能な機種が多いです。コンパクト設計と軽量性により狭隘なシート間やトランク、エアベントの奥まで届き、強力な吸引力と専用ノズル、HEPAや多層フィルターを備えて微細なほこりや花粉、ペットの毛を効率的に除去します。取り扱いは簡単で、コードレスのため車外での使用や持ち運びも容易です。
図. 車載用コードレス掃除機の製品画像
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル車載用コードレス掃除機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の531百万米ドルから2032年には791百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル車載用コードレス掃除機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、使いやすさと利便性の向上
車載用コードレス掃除機はコードレスで携帯性に優れるため、短時間・局所清掃が容易であり、忙しい顧客や外出先での手軽な清掃ニーズを満たします。こうした利便性の高さが購入意欲を押し上げ、市場拡大の重要な要因となっています。
2、バッテリー・モーター技術の進化
リチウムイオン電池や高効率ブラシレスモーターの進歩により、車載用コードレス掃除機は稼働時間と吸引力が向上し、実用性が飛躍的に改善しています。技術革新が製品差別化と高付加価値化を促進しています。
3、衛生意識と車内クリーン要求の高まり
コロナ禍以降やアレルギー対策の意識向上により、車内の清潔維持への関心が強まり、車載用コードレス掃除機の需要が増加しています。特にフィルター性能や微粒子除去機能が重視されています。
今後の発展チャンス
1、車内を「居住空間」とみなすライフスタイルの拡大
近年、長距離移動やモバイルワークの増加により車内が短時間の居住・作業空間として使われる機会が増えています。この趨勢は車内の清潔さ・快適性への要求を高め、車載用コードレス掃除機の需要拡大につながります。特に子育て世代やペットオーナー、営業車ユーザーなど、頻繁に車内を使う層が主要ターゲットとなります。
2、電動車（EV）・自動運転化による車内体験の高度化
電動車や自動運転技術の普及は、車内をより居心地の良い空間にする設計を促します。この流れの中で、車載用コードレス掃除機はOEMオプションや車両内インテリアアクセサリとして採用される機会が増え、車両メーカーとの協業やバンドル販売といった新たな販売チャネルが開拓できます。
3、バッテリー・駆動技術の進化による性能向上
リチウムイオンや次世代電池、効率の良いブラシレスモーターの進展により、車載用コードレス掃除機は稼働時間と吸引力を両立しやすくなっています。これにより、プロ向け機能や高性能モデルの投入が可能になり、プレミアム化による付加価値市場の創出が期待できます。
