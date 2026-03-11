グローバル植物繊維ブランケット市場レポート2026-2032：市場シェア・成長要因・リスク分析
QY Research株式会社は「植物繊維ブランケット―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本レポートでは、植物繊維ブランケットの世界市場における売上高、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業ランキングを包括的に整理しています。
2021年から2032年までの市場データを基に、植物繊維ブランケット市場の中長期的な成長軌道と将来動向を予測しています。また、市場規模の定量分析に加え、競争環境、企業戦略、ポジショニング評価に関する定性的考察も盛り込み、企業の戦略立案を多面的に支援する内容となっています。
１．植物繊維ブランケット市場概況
植物繊維ブランケットは、麻、竹、木材パルプなどの天然植物繊維を原料として製造される環境配慮型の断熱・保護素材である。軽量で柔軟性があり、断熱性や吸音性に優れるほか、生分解性や再生可能資源由来という環境面での利点を持つ。建築断熱材、包装材、園芸用途など幅広い分野で利用されている。
植物繊維ブランケットの世界市場規模は2025年に142百万米ドルに達し、2026年には148百万米ドルに拡大すると予測されております。2026年から2032年の期間においては、4.5%の年平均成長率（CAGR）を維持し、最終的に2032年の市場規模は192百万ドルに達すると予測されております。
２．植物繊維ブランケットの市場区分
◆ 世界の主要企業
植物繊維ブランケット分野における代表的企業：Cangzhou Sefu Ceramic New Materials Co., Ltd.、 Divine Cera Wool India LLP、 Luyang Energy-saving Materials Co., Ltd、 Imperial World Trade Pvt. Ltd.、 Shandong Lvhe Composite Material Co., Ltd.、 John Hanly & Co、 Sigma Sealing & Insulations Pvt. Ltd.、 Dezhou Huixin Geotechnical Materials Co., Ltd.、 Tongjia Slope Materials Co., Ltd.
各社の販売数量、売上高、市場シェアなどを整理し、業界動向を把握するための主要指標を提示しています。
◆ 市場分類
植物繊維ブランケット市場は以下の区分で分析しています。
・製品タイプ別：Shredded Coconut、 Straw、 Mix
・用途別：Agriculture、 Greening、 Others
各セグメントの市場規模、成長性、競争状況を比較分析し、有望分野の特定を支援します。
◆ 地域別分析対象：北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの植物繊維ブランケット市場規模、成長要因、需要特性を比較し、地域戦略立案に活用できる情報を提供します。あわせて、特定の国に焦点を当てた個別レポートやカスタマイズ分析にも対応可能です。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1755860/plant-fiber-blanket
【総目録】
第1章：植物繊維ブランケット市場の概要と世界市場規模予測、成長要因・リスク分析（2021～2032）
第2章：植物繊維ブランケット主要メーカーの競争状況および市場シェア分析（2021～2026）
第3章：製品タイプ別植物繊維ブランケット市場規模・価格・シェア分析（2021～2032）
第4章：用途別植物繊維ブランケット市場規模・価格・シェア分析（2021～2032）
第5章：地域別植物繊維ブランケット市場動向と成長見通し（2021～2032）
第6章：国別植物繊維ブランケット市場データおよび成長トレンド分析（2021～2032）
第7章：植物繊維ブランケット主要企業プロファイルおよび業績動向（2021～2026）
