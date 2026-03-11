ポリマー延伸PTFE通気性膜業界、2032年までに298百万米ドル規模へ拡大見込み
2026年3月11日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「ポリマー延伸PTFE通気性膜―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新の調査レポートを発表しました。
1.レポートの概要
本レポートでは、ポリマー延伸PTFE通気性膜市場の全体的な構造を体系的に把握するとともに、市場規模、売上高、販売数量、価格動向などの分析データを提供いたします。さらに、地域・国別の成長率比較や製品タイプ・用途別のセグメント分析を通じて、市場構造と需要変化のトレンドを明確に示してまいります。
2.ポリマー延伸PTFE通気性膜製品紹介
ポリマー延伸PTFE通気性膜は、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）を延伸加工して形成される多孔質膜であり、高い通気性と優れた防水性を兼ね備える機能材料である。微細な孔構造により水蒸気は通過させながら液体の水は遮断できるため、防水透湿用途に適している。衣料、医療機器、産業用フィルター、電子機器保護膜など多様な分野で使用され、耐熱性、耐薬品性、耐候性にも優れている。
3.【ポリマー延伸PTFE通気性膜市場予測サマリー】
■ 市場規模推移
2025年：224百万米ドル
2026年：232百万米ドル
■ 成長率
2026～2032年の年平均成長率（CAGR）：4.2%
■ 将来市場規模
2032年予測：298百万米ドル
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1755856/polymer-expanded-ptfe-breathable-membrane
4.ポリマー延伸PTFE通気性膜分析の主なポイント
・グローバルおよび主要国別の市場動向と成長率予測
・製品タイプ別／用途別セグメントの需要構造と拡大領域
・主要企業の売上ランキング、市場シェア、競争ポジション
・技術革新、政策・規制、業界再編動向が市場へ与える影響
5.ポリマー延伸PTFE通気性膜市場区分
【製品タイプ別】Thickness 5μm-20μm、 Thickness 20μm-50μm、 Thickness 50μm-80μm、 Others
各製品タイプごとに市場規模、販売数量、平均販売価格（ASP）、年平均成長率（CAGR）を算出し、収益性・成長性の観点から有望分野を抽出します。ポリマー延伸PTFE通気性膜は、市場構成比の変化を踏まえ、主力製品および拡大領域のポジションを分析します。
【用途別】Medicine、 Clothing、 Chemical Industry、 Electronic、 Food、 Others
用途別に需要規模、導入動向、市場浸透度を分析し、今後需要拡大が見込まれる分野を特定します。業界別の成長ドライバーや投資機会を明確化し、ポリマー延伸PTFE通気性膜市場の中長期的な需要構造の変化を把握します。
【企業別】Yutian (Shanghai) New Materials Co., Ltd.、 Saint-Gobain Performance Plastics、 Gore、 Donaldson、 Sumitomo Electric、 Pall、 Markel Corporation、 PIL、 Taconic、 Porex、 Zeus、 Chukoh、 Nitto Denko、 Shanghai Jinyou Fluorine Materials Co., Ltd.、 Ningbo Dengyue New Material Technology Co., Ltd.、 Ningbo Changqi Microfiltration Membrane Technology Co., Ltd.、 MicroVENT、 Dongyang Jinlong Light Chemical、 Zhejiang Jiari Fluoroplastic Co., Ltd.、 Guangzhou Polyfluoro New Material Technology
市場シェア上位5社および上位10社を中心に、売上高、市場シェア、製品ポートフォリオ、価格戦略、提携・M&A動向を分析します。ポリマー延伸PTFE通気性膜業界の競争環境と各社のポジショニングを可視化し、競争優位確立に向けた方向性を整理します。
