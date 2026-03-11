ブライセンがY.S.C.C.横浜の「プレミアムパートナー」に参画しました。

株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木優、以下ブライセン）は、特定非営利活動法人横浜スポーツアンドカルチャークラブ（所在地：神奈川県横浜市、理事長：吉野次郎、以下Y.S.C.C.）所属のサッカーチーム Y.S.C.C.横浜 の「プレミアムパートナー」に参画しました。

Y.S.C.C.横浜は1986年の創立以来、「地域はファミリー」という理念のもと、地域に暮らす子どもたちや課題を抱える大人、街に生きるすべての人々を“家族”と捉え、フットボールを通じたさまざまな社会的活動を積み重ねてきました。

スポーツの力で笑顔を生み出し、より良い街づくりに貢献するというY.S.C.C.横浜の姿勢は、地域社会との共生を大切にしてきたブライセンの考え方と高い親和性があります。

ブライセンは、Y.S.C.C.横浜とのパートナーシップを通じて、地域に根ざした活動を支援し、持続可能な社会の実現に寄与していきます。

■Y.S.C.C.公式サイト

https://www.yscc1986.net/

