プロ向け美容材料の通信販売サイト「美通販」が、トステア配合でうねりを補修するヘアケアライン「ミュナス オートスシャンプー・トリートメント」の新規取扱いを開始しました！
プロ向け美容材料の通信販売サイト「美通販」（https://www.bitsuhan.com/）が、「ミュナス オートスシャンプー・トリートメント」の新規取扱を開始しました。
「ミュナス オートス」は、ダメージによる髪のうねり・ねじれを補修するトステア(アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム)を配合。
毎日使用するドライヤーやアイロンの熱を利用し、サラッとしなやかでまとまりやすく、指通りなめらかな髪へと導きます。
また、γ-ドコサラクトンをはじめとした補修・保湿成分を配合。
透き通るような清潔感と、みずみずしいスズランの香りが特徴のシアーフローラル＆ミュゲの香りで、サロンでの施術時はもちろん、店販としてもおすすめしやすいアイテムとなっております。
パサつきやうねり、広がり、パーマ・カラーによるダメージが気になる方へ。
軽やかな仕上がりで、サロンでの幅広い施術に対応する「ミュナス オートス」をぜひこの機会にお試しいただければと考えおります。
＜商品詳細＞
・商品名：「ミュナス オートスシャンプー／ミュナス オートストリートメント」
・容量：シャンプー580ml／トリートメント580g
・価格：美通販会員特別価格で販売
・取扱開始日：2026年3月10日
＜「ミュナス オートスシャンプー・トリートメント」概要＞
https://www.bitsuhan.com/site/user_data/myunas_otos?utm_source=260311&utm_medium=PR&utm_campaign=otos
尚、美通販は今回ご紹介した「ミュナス オートスシャンプー・トリートメント」の販売代理店となっております。
＜本件に関するお問い合わせ＞
会社名：株式会社美通販
事業内容：B to B美容材料の通販
担当者：松田
URL:https://www.bitsuhan.com
TEL:0120-389713（9:00～18:00/日曜日、年末年始除く）
FAX:0120-841328（24時間受付）
配信元企業：株式会社美通販（bitsuhan）
