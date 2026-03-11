ジェイ・アール・シーエンジニアリング株式会社、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、ジェイ・アール・シーエンジニアリング株式会社（東京都三鷹市 代表取締役社長 熊谷博、以下ジェイ・アール・シーエンジニアリング）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
ジェイ・アール・シーエンジニアリングは、日本無線（JRC）グループのソフトウェア専門会社です。長年培った無線・センシング技術を強みに、鉄道・船舶・防災などの社会インフラを支える組込みソフトウェアから、医療・企業向けITソリューションまで幅広く展開しています。
同社では、業務効率化と運用コスト削減 、複数事業の一元管理のためにシステムリプレイスを検討していました。選定にあたっては、上記の課題解決とともにZACによる基幹業務の一元化により、見積～受注～請求データを紐づけた管理が可能になる点、集計の手間をなくし、予実管理の精度を高められる点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
