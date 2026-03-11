牛乳市場：製品タイプ、脂肪含有量、包装形態、流通チャネル別、世界予測、2026年～2032年
牛乳市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.29%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、牛乳市場調査レポートを発行・販売します。
「牛乳レポート」ではバリューチェーン全体における乳製品の生産、流通慣行、競争優位性を再構築している、構造的および消費者主導の主要な変化を特定し言及するほか、2025年の関税政策変更が、業界関係者の間で構造的なサプライチェーン再編、調達先の多様化、戦略的レジリエンス対策を引き起こした経緯を検証し分析します。
世界の牛乳市場規模は、2025年に1,318億6,000万米ドルと評価され、2026年の1,398億7,000万米ドルから2032年には2,303億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1942927-milk-market-by-product-type-fat-content-packaging.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 牛乳市場：製品タイプ別
第9章 牛乳市場脂肪分による分類
第10章 牛乳市場包装形態別
第11章 牛乳市場：流通チャネル別
第12章 牛乳市場：地域別
第13章 牛乳市場：グループ別
第14章 牛乳市場：国別
第15章 米国牛乳市場
第16章 中国牛乳市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・乳製品業界における主要な変化は何ですか？
持続可能性への懸念、健康・ウェルネスの動向、技術導入、複雑化する貿易環境による変革的な変化です。
・2025年の関税政策変更は業界にどのような影響を与えましたか？
調達パターン、価格設定メカニズム、サプライチェーン設計に戦略的対応の連鎖を生み出しました。
・乳製品市場の製品タイプにはどのようなものがありますか？
フレーバーミルク、液体ミルク、粉乳があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、牛乳市場調査レポートを発行・販売します。
「牛乳レポート」ではバリューチェーン全体における乳製品の生産、流通慣行、競争優位性を再構築している、構造的および消費者主導の主要な変化を特定し言及するほか、2025年の関税政策変更が、業界関係者の間で構造的なサプライチェーン再編、調達先の多様化、戦略的レジリエンス対策を引き起こした経緯を検証し分析します。
世界の牛乳市場規模は、2025年に1,318億6,000万米ドルと評価され、2026年の1,398億7,000万米ドルから2032年には2,303億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1942927-milk-market-by-product-type-fat-content-packaging.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 牛乳市場：製品タイプ別
第9章 牛乳市場脂肪分による分類
第10章 牛乳市場包装形態別
第11章 牛乳市場：流通チャネル別
第12章 牛乳市場：地域別
第13章 牛乳市場：グループ別
第14章 牛乳市場：国別
第15章 米国牛乳市場
第16章 中国牛乳市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・乳製品業界における主要な変化は何ですか？
持続可能性への懸念、健康・ウェルネスの動向、技術導入、複雑化する貿易環境による変革的な変化です。
・2025年の関税政策変更は業界にどのような影響を与えましたか？
調達パターン、価格設定メカニズム、サプライチェーン設計に戦略的対応の連鎖を生み出しました。
・乳製品市場の製品タイプにはどのようなものがありますか？
フレーバーミルク、液体ミルク、粉乳があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ