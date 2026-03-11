Wi-Fi雨量計市場：製品タイプ、設置タイプ、流通チャネル、用途、エンドユーザー別、世界予測、2026年～2032年
Wi-Fi雨量計市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.18%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、Wi-Fi雨量計市場調査レポートを発行・販売します。
「Wi-Fi雨量計レポート」では2025年の関税変更が降水量計測機器メーカーのサプライチェーン、部品調達戦略、調達レジリエンスに与えた影響に関する詳細な分析を言及するほか、降水観測エコシステムにおける競争優位性を創出する、イノベーション・パートナーシップ・製造体制・サービスモデルに関する企業レベルの戦略的洞察を分析します。
世界のWi-Fi雨量計市場規模は、2025年に1億5,412万米ドルと評価され、2026年の1億6,938万米ドルから2032年には2億6,737万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1942910-wifi-rain-gauges-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 Wi-Fi雨量計市場：製品タイプ別
第9章 Wi-Fi雨量計市場：設置タイプ別
第10章 Wi-Fi雨量計市場：流通チャネル別
第11章 Wi-Fi雨量計市場：用途別
第12章 Wi-Fi雨量計市場：エンドユーザー別
第13章 Wi-Fi雨量計市場：地域別
第14章 Wi-Fi雨量計市場：グループ別
第15章 Wi-Fi雨量計市場：国別
第16章 米国Wi-Fi雨量計市場
第17章 中国Wi-Fi雨量計市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・降水観測ソリューションの接続性の進化はどのように変わっていますか？
接続性のパラダイムは基本的なテレメトリーを超え、無線アップデートやエッジ側事前処理をサポートするセキュアなWiFiスタックを含むように進化しています。
・2025年の関税変更が降水量計測機器メーカーに与えた影響は何ですか？
関税環境はサプライチェーン全体に圧力を及ぼし、調達、製造戦略、部品調達に波及効果をもたらしています。
・降水観測における地域別動向はどのように異なりますか？
アメリカ大陸では分散型センサーの統合が重点化され、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋地域ではそれぞれ異なる優先事項が顕著です。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
