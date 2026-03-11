AI検索最適化（LLMO/AEO）およびWeb制作・デジタル戦略を手がける株式会社bon（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：小川 力也）は、LLMO/AEO対策の必要性と有効施策を診断する「LLMO/AEO無料診断サービス」の提供を開始しました。「自社に必要か分からない」「何から手をつければいいか分からない」「業者からの提案が正しいかわからない」という企業担当者に向けたサービスです。

LLMO/AEO対策への注目が高まる一方で、「パッケージではなく、自社に合ったLLMO施策は何か」を考えることが重要

近年、Google検索へのAI Overview導入が加速し、ChatGPTやGeminiを情報収集に活用するユーザーが増加しています。bonが実施した全国4,000名を対象とした調査では、LLMO/AEO対策に取り組めていない企業の最大の理由として「対策を知らない」（24.3％）、「効果が分からない」（14.2％）、「どこに相談すれば良いか分からない」（10.1％）が上位を占めており、情報・相談先の不足が課題となっていることが明らかになりました。

出典：共同通信PRwire「AI検索時代のLLMO/AIO/AEO対策実態：成果に『満足』は約6割、一方で24.3％は『対策を知らない』」

一方で、こうした状況に乗じて、自社の事業やターゲットを考慮しない一律のパッケージ提案も増えています。有効な施策は業種・競合の立ち位置・ターゲットの行動パターンによって大きく異なるため、事業と紐づいていない施策ではAIからの引用数が増えても事業の成長にはつながりません。

こうした状況を受け、bonは「自社に本当に必要か」「必要なら何が有効か」を先に判断することが重要だと考え、この診断サービスを開始しました。

サービスの概要

本サービスは、自社にとってLLMO/AEO対策が効果的かどうか、効果的だとしたら何をするべきかを診断するサービスです。「対策した方がいいとは思っているけど、自社に本当に効果があるのか分からない」という企業担当者に向けたサービスです。

こんな方におすすめ

・LLMO/AEOに興味はあるけれど、自社に必要かどうかまだ判断できていない

・他社から提案を受けたけど、パッケージ料金で内容が一律だった

・「構造化マークアップやsitemap.xmlをやっておけばOK」と言われたが、それだけで本当に大丈夫か不安がある

・自社のターゲットや事業の特性に合ったLLMO/AEOの提案がほしい

診断の3つの特徴

1. 「やらなくていい」という結論も、ちゃんと伝える

事業内容やターゲットを理解した上で、本当にLLMO/AEOが必要かどうかを診断します。効果が見込めないと判断した場合は、その旨をはっきりお伝えします。

2. SEOの延長ではなく、事業起点で考える

テクニカル対策やコンテンツだけに頼らず、その企業の本質的な価値や事業ゴールを起点に方向性を整理します。「AIに引用されること」を目的にするのではなく、それが事業にどうつながるかを一緒に考えます。

3. セカンドオピニオンとして使える

すでに他社から提案を受けている場合、その内容が自社の状況に本当に合っているかどうかもフラットに確認できます。

無料診断でわかる4つのこと

1. 現状のAI認知状況 （ChatGPT/Google系AI/Perplexityなど）

自社がAIにどう見られているかをデータで確認できます。AIが自社ページを情報源として参照する「引用」と、AIの回答の中でブランド名が出てくる「メンション」の2つの観点から現状を明らかにします。

2. 競合との比較

自社だけを見ていても、現状自社がどのような状態かどうかは判断しにくいです。貴社の競合2社を指定いただき、引用数・メンション数を並べて比較することで、業界内での自社の立ち位置を把握します。

3. 施策を行った場合の効果の見込み

引用やメンションが増えたとき、それが自社のビジネスにどうつながるかを概算します。事業内容やゴールをもとに「やる意味があるかどうか」をはっきりお伝えします。効果が見込めない場合も、正直にお伝えします。

4. 他社提案の妥当性

すでに他社から提案を受けている場合、bonが診断した結果をもとに、その提案が自社の状況に合っているかどうかを確認できます。提案内容と実際のデータを照らし合わせることで、何が有効で何がそうでないかを自身で判断する材料になります。

bonのLLMO/AEO診断が、他サービスと違う理由

bonがLLMO/AEOに取り組む目的は、AIに引用されることではなく、その企業が持つ本来の価値をAIと人に正しく届け、選ばれる企業をつくることです。AEOを通じたブランディングと顧客との接点づくりを通じ、本当に事業に紐づく施策を提案します。

bonはクライアントワークだけでなく、自社メディア「AEOラボ」でLLMO/AEOを継続的に実践・検証しています。その検証と実験から得た知見をもとに施策を設計するのがbonのやり方です。

同じ業界でも、トップ企業と2位以下では有効な施策がまったく異なります。その会社の事業・ターゲット・立ち位置を理解してはじめて、会社にあった施策を導き出せると考えるため、bonは1社ずつゼロから設計します。効果が見込めないと判断した場合は、その旨をはっきりお伝えします。「やらなくていい」という結論も、bonにとっては立派な診断結果です。

無料診断のお申し込みについて

本サービスの詳細および申し込みは、下記AEOラボの記事よりご確認ください。貴社の事業やターゲットに関するいくつかの質問にご回答いただいた上でお申し込みいただきます。月10社限定での提供となりますので、あらかじめご了承ください。

▶ 詳細・お申し込み：[AEOラボ特設ページURL]

ナレッジメディア「AEOラボ」について

メディア名：bonのAEOラボURL：https://aeolabo.boninc.co.jp/

運営会社：株式会社bon（https://kyodonewsprwire.jp/author/H108637）

テーマ：AI検索時代に「選ばれる企業をつくる」ためのLLMO／AEO対策

・LLMO/AEOの基礎解説から最新トレンドまで、事業視点で整理した記事

・自社・クライアントワークでの実践・検証から得た一次情報レポート

・事業理解・ブランディング起点のLLMO/AEO戦略に関するノウハウ記事

AEOラボは、AI検索時代に「選ばれる企業をつくる」ことをテーマに、株式会社bonが運営するナレッジメディアです。テクニカル対策やコンテンツ施策にとどまらず、事業理解やブランディングの観点からLLMO/AEOを捉えた記事を発信しています。クライアントワークでの知見も織り交ぜながら、LLMO／AIO／AEO対策について「まずは理解したい」「自社でできることから始めたい」という方に役立つ情報提供を目指しています。