ひよこ市場：タイプ、年齢層、性別、飼育環境、出荷形態別、世界予測、2026年～2032年
ひよこ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.19%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ひよこ市場調査レポートを発行・販売します。
「ひよこレポート」ではひよこ産業における生産モデル、流通チャネル、リスクプロファイルを急速に変革する技術・運営・商業的要因の詳細な探求を言及するほか、遺伝子技術、孵化場能力、統合体制、流通戦略、ガバナンスへの取り組みにおいて、主要企業を区別する経営・運営的特性を分析します。
世界のひよこ市場規模は、2025年に131億7,000万米ドルと評価され、2026年の139億6,000万米ドルから2032年には214億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1942859-chicks-market-by-type-age-sex-housing-environment.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 ひよこ市場：タイプ別
第9章 ひよこ市場：年齢層別
第10章 ひよこ市場：性別
第11章 ひよこ市場：飼育環境別
第12章 ひよこ市場：出荷形態別
第13章 ひよこ市場：地域別
第14章 ひよこ市場：グループ別
第15章 ひよこ市場：国別
第16章 米国のひよこ市場
第17章 中国のひよこ市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ひよこ産業における生産モデルの変革要因は何ですか？
孵化場の自動化、ゲノム選抜、精密飼育技術の進歩が生産性を向上させています。
・2025年の関税措置はどのような影響を与えましたか？
関税賦課と貿易施策の転換が、雛鶏部門における調達、投入コスト、越境調達戦略に累積的な影響を及ぼしています。
・ひよこ市場のセグメンテーション分析では何が明らかになりますか？
品種、年齢層、性別区分、飼育環境、供給形態ごとに異なる運営上と商業上の重要課題が明らかになります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
