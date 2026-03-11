山口県周南市は、本市内外で活躍する市ゆかりの人を紹介するフリーペーパー「SHUNAN magazine Vol.６」を発行しました。取材させていただく中で感じた周南市への思いやあたたかさを、実際に手に取ることのできる紙のマガジンを通して感じてほしいと思い、毎年発行しています。令和4年3月発行の「SHUNAN magazine Vol.1」から始まり６回目の発行となる今回も”地域のために”と熱い思いが伝わってくる5組の方を取り上げ、ご紹介しています。早速Vol.６の紙面で掲載している5組の方をご紹介します！

【戸田桑原地区タコツボ漁師 村瀬稔さん・祐太さん】

～伝統のタコツボ漁を守り、豊かな海を未来へつないでいく～

周南市西部に位置する桑原漁港は、昔からタコツボ漁が盛んな地域。周南たこの主要産地の一つとして知られています。ここで代々タコ漁を続けているのが村瀬さん親子です。漁業発展のために力を尽くしてきた父親の稔さん。息子の祐太さんは、2年間の研修を経て独り立ちしたばかり。全国的に漁業者の後継者不足が叫ばれる中、未来の漁業を担う頼もしい存在です。▼村瀬さんの記事はこちらからhttps://www.shunancitypromotion.jp/interview/2550/

【総合格闘家 摩嶋一整さん】

～会社員で格闘家！RIZINで活躍する周南市出身のファイター～

現在も会社員を続けながら、総合格闘家として活動中の摩嶋一整さんです。「サラリーマンファイター」としての夢や目標についてお話をお聞きしました。「みなさんの応援はすごく励みになっています。どんなに疲れていても、また練習頑張ろうって思えるんです」最近は街中でも声をかけられる事が増えたそうです。周南市が生んだサラリーマンファイターは、これからも多くの人たちの希望となるべく、周南市で挑み続けます。▼摩嶋さんの記事はこちら↓https://www.shunancitypromotion.jp/interview/591/

【陸上選手 高山豪起さん】

～４年連続で箱根駅伝に出場！周南市が誇る長距離ランナー～

國學院大學陸上競技部に所属する高山豪起さん。中学・高校・大学といずれも陸上部に所属し、長距離ランナーとして活躍。箱根駅伝には4年連続で出場し、ラストイヤーとなる今年は7区で区間賞を獲得。大学卒業後は、中国電力陸上競技部に所属予定。次はマラソンで世界に挑戦すると決めている高山さんです。▼高山さんの記事はこちら↓https://www.shunancitypromotion.jp/interview/2417/

【地域おこし協力隊 杉のどかさん】

～「食」で人をつなぎ、鹿野を盛り上げていきたい！～

2023年より鹿野・大潮地域の地域おこし協力隊として活動している杉のどかさん。おからを使ったドーナツやコロッケなどの新商品開発のミッションを果たし任期の３年目を迎えます。2026年には飲食店を開くため、準備を始めています。「賑わいを生み出し、地域に恩返しをしたい」鹿野での暮らしを心から楽しんでいる杉さんの想いを語っていただきました。▼杉のどかさんの記事はこちら↓https://www.shunancitypromotion.jp/interview/2453/

【Les MonCoeur（レ・モンクール） 福田亜加音さん】

～大切な人との大切な時間を、より特別にするケーキを届けたい～

周南市秋月にある洋菓子店、「Les MonCoeur（レ・モンクール）」のオーナー、福田亜加音さん。20年以上地域に愛された「ミニヨン手作り工房カワムラ」を引き継ぎ、2021年に「Les MonCoeur」としてリニューアルオープンしました。アレルギー対応のケーキや焼き菓子をもっと多くの人に届けたいと、2025年12月に周南市久米の商業施設内にも2号店をオープン。「2号店はほっとひと息つけるカフェスペースもあるので、気軽にお立ち寄りください」と福田さん。ケーキやお菓子作り以外にも周南市でチャレンジしたいことなどを語っていただきました。▼福田亜加音さんの記事はこちら↓https://www.shunancitypromotion.jp/interview/2507/

配布場所

周南市役所や図書館、市民センターなどの公共施設、道の駅「ソレーネ周南」、観光案内所「まちのポート」などにて配布中です。お近くの方は、ぜひ直接お手に取ってご覧ください。

問合せ

周南市役所 移住交流推進課〒745-8655 山口県周南市岐山通1-1TEL：0834-22-8238Email：ijukoryu@city.shunan.lg.jp