株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健、以下SCP)のオリジナルキャラクター「タマ＆フレンズ～うちのタマ知りませんか？～」は、1983年に雑貨デビューし2026年に43年目を迎えた歴史あるキャラクターです。90年代に初放送されたアニメ作品などを通じて、タマと仲間たちが過ごす日常が描かれています。一緒に遊んだり、ときには喧嘩することも。でも仲間のためなら、頑張れる。そんなタマたちが住む3丁目の世界に、大切な仲間との絆・青春を描いた『東京リベンジャーズ』のみんながやってきたという世界観の元、今回のコラボが実現しました。大切な仲間(フレンズ)が集まった異次元のコラボにぜひご注目ください。





『タマ＆フレンズ』×『東京リベンジャーズ』コラボレーションアート

3丁目に遊びに来た『東京リベンジャーズ』のキャラクター紹介

TVアニメ『東京リベンジャーズ』のキャラクター





■『タマ＆フレンズ』×『東京リベンジャーズ』コラボレーショングッズの発売決定！

『タマ＆フレンズ』×『東京リベンジャーズ』コラボレーショングッズは2026年3月13日(金)～3月22日(日)までHMV＆BOOKS対象店舗にて発売します。





開催期間 ： 2026年3月13(金)～3月22日(日)

開催場所 ： HMVの下記対象店舗

対象店舗 ： HMV仙台E BeanS、HMVイオンモール太田、HMVイオンモール羽生、

HMVイオンモール春日部、HMVららぽーと横浜、HMVららぽーと柏の葉、

HMV＆BOOKS SHIBUYA、HMVイオンモールむさし村山、

HMVイトーヨーカドー宇都宮、HMVイオンモール木曽川、

HMVイオンモール岡崎、HMVパークプレイス大分、

HMV＆BOOKS HAKATA、HMV阪急西宮ガーデンズ

特設ページ： https://www.hmv.co.jp/news/article/260106101/





『タマ＆フレンズ』×『東京リベンジャーズ』コラボレーショングッズ





さらに『タマ＆フレンズ』×『東京リベンジャーズ』コラボレーショングッズをお買上2,200円(税込)毎に特典ポストカード(全8種)の中からランダムで1枚プレゼントいたします。





『タマ＆フレンズ』×『東京リベンジャーズ』特典イラストカード





■「タマ＆フレンズ」とは

1983年、女子中高生を中心に起こった文具雑貨ブーム(ファンシーグッズブーム)の中ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナル雑貨シリーズとしてデビュー。

「うちのタマ知りませんか？」というキャッチフレーズと、飼い猫を探すポスターの絵柄で人気となりました。80年代の学年誌連載、90年代の劇場版やTVアニメ放送を通して仲間が増え、現在のタマ＆フレンズとなりました。学習ドリルの表紙でもおなじみで、幅広い世代に親しみのあるキャラクターです。





【「タマ＆フレンズ」関連URL】

▼タマ＆フレンズ公式サイト ( https://www.tamaandfriends.jp/ )

▼公式X 三丁目のタマ町内会 ( https://x.com/tama_friends/ )

▼公式Instagram3丁目のタマ町内会 ( https://www.instagram.com/tama_friends_official/ )









■TVアニメ『東京リベンジャーズ』とは

TVアニメ『東京リベンジャーズ』は『週刊少年マガジン』(講談社)で2017年～2022年にかけて連載された人気漫画が原作で、主人公で人生どん底のダメフリーター花垣武道(タケミチ)が、人生のピークだった12年前の中学時代にタイムリープし、殺された恋人を救うため、逃げ続けた自分を変えるため、人生のリベンジを開始するストーリー。

原作コミックスの累計発行部数は8,000万部を突破する人気作で、テレビアニメが2021年4月～9月にかけて“8・3抗争編”“血のハロウィン編”が放送、続編となる“聖夜決戦編”が2023年1月～3月、“天竺編”が10月～12月に放送。









