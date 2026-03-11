株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：東京都豊島区 代表取締役：堤 聡）は、新刊「バンドスコア アニメ『ガールズバンドクライ』vol.4」を、2026年3月24日に発売いたします。

アニメ「ガールズバンドクライ」のバンドスコアの第4弾が登場です。シングル『ダレモ』、『薄采ディスプレイ』収録曲に加え、劇場版総集編前編/後編のオープニング主題歌、エンディング主題歌のバンドスコアを収載。巻頭カラー4ページ付【収載曲】1 ダレモ(トゲナシトゲアリ)2 飛べない蝶は夢を見る(トゲナシトゲアリ)3 薄采ディスプレイ(トゲナシトゲアリ)4 蜃気楼ニ問フ(トゲナシトゲアリ)5 もう何もいらない未来(トゲナシトゲアリ) ※劇場版総集編ガールズバンドクライ【前編】青春狂走曲オープニング主題歌6 命をくれよ(トゲナシトゲアリ) ※劇場版総集編ガールズバンドクライ【前編】青春狂走曲エンディング主題歌7 arrow(トゲナシトゲアリ) ※劇場版総集編ガールズバンドクライ【後編】なぁ、未来。オープニング主題歌8 荊の薔薇(トゲナシトゲアリ) ※劇場版総集編ガールズバンドクライ【後編】なぁ、未来。エンディング主題歌

【商品詳細】

バンドスコア アニメ『ガールズバンドクライ』vol.4

定価：4,400円(10％税込)仕様：B5判縦/148ページ発売日：2026年3月24日ISBN：978-4-636-12458-3商品コード：GTL01102855https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102855

【既刊好評発売中！】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817311218

バンドスコア アニメ『ガールズバンドクライ』vol.3

定価：4,400円(10％税込)仕様：B5判縦/156ページISBN：978-4-636-12144-5商品コード：GTL01102520https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102520

バンドスコア アニメ「ガールズバンドクライ」vol.2

定価：4,400円(10％税込)仕様：B5判縦/172ページISBN：978-4-636-11620-5商品コード：GTL01101967https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01101967

バンドスコア アニメ「ガールズバンドクライ」

定価：4,400円(10％税込)仕様：B5判縦/172ページISBN：978-4-636-11474-4商品コード：GTL01101818https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01101818

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店または各オンラインショップまで。

【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP