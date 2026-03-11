2025年の米国婚約指輪市場において、人工的に生成される「ラボグロウンダイヤモンド（LGD）」が中心石の約61％を占め、2020年比で239％増という圧倒的なシェアを獲得したことが、最新の調査で明らかとなりました。

経済合理性とエシカルな価値観の変化を背景に、消費者が「手頃な価格でより大きな石」を選択する傾向が加速しており、平均サイズは1.9カラットに達しています。この世界的な市場構造の変化は日本の二次流通市場にも波及すると予測され、買取専門店「おもいお」では、天然・人工を正確に見極める高度な査定体制をさらに強化し、消費者の適切な資産整理を支援いたします。

■米国市場で起きている「ダイヤモンドの民主化」と経済合理性

米国最大級のウエディングサービス「The Knot」による「Real Weddings Study 2026」では、婚約指輪市場の劇的な構造変化が示されました。かつての主役であった天然ダイヤモンドに代わり、現在は「ラボグロウンダイヤモンド」が市場の6割以上を占めており、2020年比で239％増という驚異的な成長を遂げています。

この背景にあるのは、若年層を中心とした経済合理性へのシフトです。平均支出額は約4,600ドルまでに抑えられている一方で、中心石の平均サイズは1.9カラットまで大型化。「限られた予算内で最大の輝き（ボリューム）を得る」という選択が、現代のスタンダードになりつつあるのです。

■「意味合い」の変化：ステータスからパーソナルな価値観へ

この変化は単なる価格の問題に留まらず、ジュエリーに対する「意味合い」そのものが変容していると考えられます。調査の回答者における約40％が「あえてラボグロウンダイヤであることを重視した」と述べたためです。

特に、以下のようなエシカルな価値観により、天然の希少性を上回ったというケースが多く見られました。

・採掘プロセスによる環境負荷・人権問題への配慮・テクノロジーへの共感など

また、かつての「給料3ヵ月分」といった社会的な規範よりも、自分たちのライフスタイルや実利を優先する傾向が強まっています。米国におけるダイヤモンド市場は「ステータス」から「パーソナルな選択」の時代へと完全に移行したといえるでしょう。

■日本市場への波及と二次流通における課題

米国のトレンドは数年のタイムラグを経て日本市場へ波及する傾向にあり、今後は日本国内の婚約指輪市場でもラボグロウンダイヤのシェア拡大が予測されます。しかし、この普及は、二次流通市場（買取・再販）においては新たな課題を生んでいます。

ラボグロウンダイヤは天然ダイヤと科学的・物理的特性が同一であり、専門知識や高度な機材なしでは判別が極めて困難なためです。現在、市場では天然石とラボグロウンの混在が始まっており、両者のリセールバリューには明確な差が生じます。

「資産としての希少性」に基づき価格形成される天然石に対し、ラボグロウンダイヤは「工業製品としての製造コスト」に基づいた価格形成です。そのため、売却時の適正な見極めがこれまで以上に重視されます。

■「おもいお」が取り組む高度な査定体制の強化

こうした市場環境の変化を受け、銀座に拠点を構える買取専門店「おもいお」では、お客様の大切な資産を正しく評価するため、査定体制を大幅に強化しております。

当店にはGIA（米国宝石学会）等の国際的な資格を保持する査定士が在籍しています。肉眼やルーペだけでは判別できない微細な結晶構造の違いも見極める、多角的な査定を実施しております。

単に「本物か合成か」を判断するのではなく、その石が歩んできた背景を正しく理解し、国際的な最新相場をリアルタイムで反映させることで、天然・ラボグロウンダイヤそれぞれにおける「その時、最高の価値」を提示することをお約束いたします。

■おもいお銀座店鑑定士のコメント

「米国でのラボグロウンダイヤシェア拡大は、宝石をより身近に、より自由に楽しむ時代の象徴です。しかし、価値の根源が異なるものが市場に混在する今だからこそ、私たちプロの査定能力が試されています。お客様がご自身の所有物の価値を正しく理解し、納得して次の方へとつないでいただけるよう、私たちは常に最新の技術と知識を研鑽し続けてまいります。」

