株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「賈鵬芳セレクション 二胡で奏でる 珠玉のシネマ・ミュージック 【模範演奏&ピアノ伴奏CD付】」を、2026年3月17日に発売いたします。

世界で活躍する二胡奏者・賈鵬芳(ジャー・パンファン)が奏でる模範演奏と、ピアノ伴奏音源を収録したCD付き二胡譜集。映画史に残る名作のテーマ曲を、二胡ならではの深く情感豊かな音色で味わえるレパートリーシリーズです。『ゴッドファーザー』『ラストエンペラー』『戦場のメリークリスマス』といった名画から、『ALWAYS 三丁目の夕日』『名探偵コナン』など親しみやすい作品まで全12曲を収録。懐かしさと華やかさを兼ね備えた選曲で、聴く人の記憶に残る演奏を演出します。模範演奏CDは表現や間の取り方の参考にもなり、伴奏音源を使えば一人でも本格的な演奏が可能。発表会やコンサートはもちろん、パーティーや各種イベントでの演奏にもおすすめの一冊です。【収載曲】Summer／エデンの東／虹の彼方に／ゴッドファーザー 愛のテーマ／「名探偵コナン」メイン・テーマ／枯葉／煙が目にしみる／Summer／Always 三丁目の夕日／Merry Christmas Mr.Lawren／ムーンライト セレナーデ／エンターテイナー-全12曲-

【商品詳細】

賈鵬芳セレクション 二胡で奏でる 珠玉のシネマ・ミュージック 【模範演奏&ピアノ伴奏CD付】

定価：3,740円(10％税込) 仕様：菊倍判縦64ページ+別冊パート譜32ページ発売日：2026年3月17日 ISBN：978-4-636-12123-0商品コード：GTW01102503https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102503

