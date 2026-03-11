株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「ヤマハムックシリーズ219 ピアノで奏でる♪ 定番アニソンベスト」を、2026年3月11日に発売いたします。

ピアノで弾きたい日本でも海外でも人気のアニメソングを多数収載！原曲の雰囲気を生かしたフルコーラスの中級アレンジ曲の他、手軽に演奏したい方も挑戦しやすいワンコーラスアレンジ曲も楽しめます。1冊で話題のアニメソングをカバーできる、アニメ好きさんにおすすめの楽譜集です！【収載曲】Make Me Wonder（Official髭男dism）／灯を護る（スピッツ）／Actor（幾田りら）／THE REVO（ポルノグラフィティ）／はちゃめちゃわちゃライフ！（FRUITS ZIPPER）／残酷な夜に輝け（LiSA）／太陽が昇らない世界（Aimer）／らしさ（Official髭男dism）／百花繚乱（幾田りら）／怪獣（サカナクション）／勇者（YOASOBI）／晴る（ヨルシカ）／ファタール（GEMN）／オトノケ（Creepy Nuts）／革命道中（アイナ・ジ・エンド）／オレンジ（SPYAIR）／青のすみか（キタニタツヤ）／SPECIALZ（King Gnu）／ライラック（Mrs. GREEN APPLE）／第ゼロ感（10-FEET）／相思相愛（aiko)-全21曲-

ヤマハムックシリーズ219 ピアノで奏でる♪ 定番アニソンベスト

定価：1,980円(10％税込) 仕様：A4変型判縦/152ページ発売日：2026年3月11日 ISBN：978-4-636-12512-2商品コード：GTK01102897https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTK01102897

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/9784636125122

