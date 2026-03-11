株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「ヤマハムックシリーズ218 ピアノで今弾きたい！J-POPヒットセレクション」を、2026年3月11日に発売いたします。

みんなが知っている人気アーティストの定番ヒット曲から話題の最新曲まで、「今弾きたい！」曲を集めました。フルコーラスの中級アレンジを中心に、ピアノがちょっと苦手な方でも楽しめる"やさしめアレンジ"の定番J-POPも収載。しっかり弾きたい方にはもちろん、気軽にさくっと一曲楽しみたいときにも！気分に合わせて選べるピアノ楽譜集です！【収載曲】GOOD DAY（Mrs. GREEN APPLE）／夏の影（Mrs. GREEN APPLE）／Carrying Happiness（Mrs. GREEN APPLE）／Breakfast（Mrs. GREEN APPLE）／コロンブス（Mrs. GREEN APPLE）／familie（Mrs. GREEN APPLE）／アポロドロス（Mrs. GREEN APPLE）／ライラック（Mrs. GREEN APPLE）／ケセラセラ（Mrs. GREEN APPLE）／ダンスホール（Mrs. GREEN APPLE）／僕のこと（Mrs. GREEN APPLE）／青と夏（Mrs. GREEN APPLE）／点描の唄(feat.井上苑子)（Mrs. GREEN APPLE）／笑ったり転んだり（ハンバート ハンバート）／それもいいね（Wakeys）／この地球の続きを（コブクロ）／イイじゃん（M!LK）／Blue Jeans（HANA）／SAD SONG - From THE FIRST TAKE（ちゃんみな feat. No No Girls FINALISTS）／怪獣の花唄（Vaundy）／水平線（back number）／わたしの一番かわいいところ（FRUITS ZIPPER）／猫（DISH//）／Happiness（嵐）-全24曲-

ヤマハムックシリーズ218 ピアノで今弾きたい！J-POPヒットセレクション

定価：1,980円(10％税込) 仕様：A4変型判縦/152ページ発売日：2026年3月11日 ISBN：978-4-636-12511-5商品コード：GTK01102896https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTK01102896

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/9784636125115

