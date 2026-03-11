東洋アルミエコープロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：酒井大典）は、ビルトインIHコンロまわりの“すき間汚れ”を防ぐ『IH専用 フレームカバー フリーサイズ』を2026年3月に発売いたしました。本製品は、IHコンロと調理台のすき間部分にフィットし、油はねや調理くずなどの細かな汚れの侵入を防ぐ専用カバーです。生活者がご自身のキッチン環境に合わせて選びやすいよう、IH専用品として開発いたしました。当社は長年にわたり、コンロまわりの安心・安全と快適性を追求した製品づくりに取り組んでまいりました。本製品もその延長線上にある、キッチンをより快適に保つための新たなラインアップとして展開してまいります。商品詳細ページ：https://www.toyoalumi-ekco.jp/products/ih_cooktop_item_17/

開発背景

ビルトインIHコンロの調理台とコンロ本体のわずかなすき間には、調理中の油はねや食材カスが入り込みやすく、日々の掃除では落としにくい“たまり汚れ”の原因となっていました。また近年、各コンロ機器メーカーの技術革新が進み、ガスコンロはガラストップのフレームレス形状（実際には2段フチ構造）へと変化しています。当社が販売しているフレームカバーも、このガスコンロの主流形状に合わせた“IH＆ガス兼用品”として開発しているため、IHコンロでも使用は可能でしたが、IH特有のコンロ形状とはフィットしにくいケースがありました。そこで今回、IHコンロの主力モデルに合わせた専用設計のフレームカバーとして開発を行い、生活者にも選んでいただきやすい商品として発売いたしました。

コンセプト

日々のお手入れでは防ぎきれないすき間汚れに。しなやかな素材と専用形状でコンロ天板まわりにぴったり沿い、IHコンロの美しさを守るフレームカバーです。

商品特長

●IHコンロの“すき間汚れ”をしっかり防止調理中に入り込みやすい油はね・汁はね・食材カスの侵入を防ぎ、お掃除の負担を軽減します。●キッチンに馴染むクリア素材透明カラーで存在感を主張せず、IHコンロ本来の美しさを損なわないデザインです。●お手入れに便利なスクレーパー付き付属のスクレーパーで取付け前の下掃除ができ、万が一すき間に汚れが入っても手軽にかき出せます。●75cm幅ビルトインIHコンロにも対応長さ2.5mのため、ワイドタイプのIHコンロにも取付け可能です。

商品概要

品名：IH専用 フレームカバー フリーサイズJAN：4901987224112サイズ：タテ約1.5cm×ヨコ約250cm入数：1本入（別途スクレーパー付き）材質： (本体)アクリル系エラストマー価格：オープン価格

会社概要

https://www.toyoalumi-ekco.jp/products/ih_cooktop_item_17/YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=2qaKng_xOcQ

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社代表者：代表取締役社⻑ 酒井大典本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1設⽴：1969年11⽉1⽇URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/