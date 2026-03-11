【Koh Gen Do】落とすたび、肌と心うるおう。もっと肌にやさしく。メイク落としから毛穴・角質ケアまでマルチに使える、クレンジングシート40枚入を2026年5月1日（金）より数量限定で発売！

江原道株式会社

「肌へのやさしさ」と「機能性」を融合させた自然派化粧品を企画販売する江原道（こうげんどう）株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：板橋信太郎）は、メイク落としから毛穴・角質ケアまでマルチに使える大容量「THE SPAクレンジングシート40枚入」を、2026年5月１日（金）より数量限定で発売いたします。厚手で大判サイズのシートは、顔だけでなく首まわりやボディにも使用でき、外出先でのメイク直しやUVアイテムの塗り直しにも便利。日常のあらゆるシーンで活躍するスペシャル仕様のアイテムです。

配合水は、天然温泉水＊2のみ＊3。天然温泉水を89％配合

鹿児島県・垂水の大地が育んだ、澄み渡るようにやわらかな天然温泉水を採用。桜島火山帯地下750mという水源から湧き出す水は、pH 9.9・硬度2以下という高品質の天然水で、まさに自然が生んだ「天然の高機能水」です。

温泉水＊2パワー 素早くメイクとなじみ、スルッと落ちる

ウォータープルーフのメイクや毛穴・皮脂汚れと素早くなじみ、しっかりオフします。

＊1 天然成分を科学的に反応させた成分を含む ＊2 保湿成分 ＊3 植物エキスなどに含まれる水を除く ＊4 角質層まで

「摩擦レス・トリートメントクッションシート」

毎日使うもだからこそ、肌へのやさしさを追求。自社旧品よりシートを約128％厚くすることで、より肌あたりのやわらかいシートが完成しました。

“ふき取りクレンジング” だからこそ、追求した処方設計

ふき取るたび、うるおいのあるなめらかな肌へ整えます。保湿、肌荒れ対策だけでなく、気になる毛穴やくすみ ＊3、角質対策＊2として、ユキノシタや真桑、和歌山県産南高梅や沖縄県産シークワーサー、香川県小豆島産のオリーブ葉を配合。さらに、山形県産サクランボやハトムギがざらつき、ごわつきにアプローチ。洗い流し不要なので、夜のメイク落としはもちろん、朝洗顔など、さまざまなシーンでお使いいただけます。

＊2 肌のキメを整えること ＊3 乾燥による ＊4 うるおいによる

Koh Gen Do（こうげんどう）とは

1986年、東京・麻布十番に創業。「肌へのやさしさ」と「機能性」の融合を目指した自然派化粧品を開発。 肌への負担が少なく、長時間美しい仕上がりを保つクオリティは、厳しい目を持つプロからも信頼を得て 国内外1,406作品以上（※2025年2月現在（未公開作品を含む））の映画・ドラマ・舞台で使用されています。

