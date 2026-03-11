ITエンジニアのキャリアを支援するPE-BANK、「PHPerKaigi 2026」にゴールドスポンサー協賛＆ブース出展
株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役社長 高田 幹也）は、2026年3月20日（金・祝）～22日（日）に開催される「PHPerKaigi 2026」にゴールドスポンサーとして協賛し、会場内にブース出展いたします。
■PE-BANKブース出展内容
PE-BANKはキャリア支援を通じて、エンジニアがより自由に、より自分らしく働ける社会の実現を目指してきました。今回の出展では「ITエンジニアの働き方」をテーマに、来場者の皆さまと直接対話できる展示ブースを設置します。また「年齢や場所、ロールに縛られない働き方を実現するスキルアップ術や、その道の技術エキスパートによるキャリア戦略」が聞けるウェビナー等への無料招待も行います。
キャリアの見直しや今後のプランニングのきっかけとして、ぜひご活用ください。
■イベント概要
・名称：PHPerKaigi 2026
https://phperkaigi.jp/2026/
・開催日： 2026年3月20日（金・祝）～ 3月22日（日）
・会場
オフライン：中野セントラルパークカンファレンス(https://www.nakano-centralpark.jp/conference/access)
（東京都中野区中野4丁目10番2号 中野セントラルパーク サウス 1F, B1F ）
オンライン：ニコニコ生放送（チケット購入者にメールでお知らせ）
・対象： PHPエンジニアおよびWeb技術のエンジニア
・主催： PHPerKaigi 2026 実行委員会（実行委員長 長谷川智希）
※参加には有料チケットの購入が必要です。
■PHPerKaigiについて（イベント公式ホームページより）
PHPerKaigi（ペチパーカイギ）は、PHPer、つまり、現在PHPを使用している方、過去にPHPを使用していた方、これからPHPを使いたいと思っている方、そしてPHPが大好きな方たちが、技術的なノウハウとPHP愛を共有するためのイベントです。
【株式会社PE-BANK 会社概要】
株式会社PE-BANKは、1989年に協同組合として発足。「ITフリーランスの社会的地位が、より一層高まる社会を創り上げる。」をミッションに掲げ、ITフリーランスエンジニアエージェント事業の国内最古参企業として、30年以上にわたり企業とエンジニアを繋いできました。PE-BANKのシンボルマークは、PE-BANKの使命「企業が求める人材を、エンジニアが求める仕事を」と、3者のグッドリレーション、グッドパートナーシップを、さくらんぼをモチーフに表現しています。
会社名 ：株式会社PE-BANK
代表者 ：代表取締役社長 高田 幹也
本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前
設立年月日 ：1989年5月1日（協同組合として）
資本金 ：3億1,295万円
事業内容 ：ITフリーランスエンジニアエージェント事業
ITエンジニアの派遣事業／紹介事業
ITエンジニア向けのセミナー事業／福利厚生事業
コーポレートサイト ：https://pe-bank.co.jp
Pe-BANKフリーランス：https://pe-bank.jp (ITフリーランス向けサービスサイト)
Pe-BANKキャリア ：https://career.pe-bank.jp (IT人材派遣・IT人材紹介専用サービスサイト)
Pe-BANKカレッジ ： https://pebank-college.jp (法人向けIT人材研修サービス)
サポートプラス ：https://splus.pe-bank.jp (ITエンジニア向けウェビナー・福利厚生サービスサイト)
【株式会社MCEAホールディングス 概要】
MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。
会社名 ：株式会社MCEAホールディングス
代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育
本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前
設立年月日 ：2015年9月1日
資本金 ：1億円
ホームページ：https://mcea-hld.jp/