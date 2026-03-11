最新デジタルマーケティングを学べる無料勉強会を開催― 7社コンペで受注を勝ち取ったYouTube施策提案事例について学べる実践型セミナー ―

はじめに

one move株式会社

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する“デジタルマーケティングを科学する”専門チームです。アルゴリズム分析や最新トレンドの検証を継続的かつ体系的に行い、マーケティング成果の最大化を追求しています。

日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で得た知見をベースに、Z世代の感性に響くクリエイティブ制作や、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果につながる広告運用をテーマとしたセミナーを展開。各領域のスペシャリストが講師として登壇し、実務に直結するノウハウを提供しています。

加えて、ONE Labではナレッジの体系化や新たなマーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組んでおり、変化の早いデジタル市場へ柔軟に対応できる体制づくりを進めています。

今回の勉強会では、日々の分析や現場で培った知見を基に、企業成長に貢献するマーケティング戦略やSNS活用の実践を紹介。明日から取り入れられるエッセンスを、分かりやすくお届けする内容となっています。

無料勉強会のテーマ:7社コンペで受注を勝ち取ったYouTube施策提案事例

本セミナーでは、当社が実際に受注したYouTube運用コンペの提案事例をもとに、競合の中で選ばれた「勝ちパターン」を具体的に解説します。

クライアントは終活に関する情報を提供するプラットフォーム事業者であり、高級介護施設を対象とした情報発信を検討しているものの、「どのSNSを活用すべきか分からない」という課題を抱えていました。

本提案では、まずクライアントのビジネスモデルとターゲット層の行動特性を徹底的に分析。その結果、シニア層が自ら情報を探す際に利用することが多く、公式コンテンツの比率が高く信頼性のあるメディアとしてYouTubeを選定しました。

さらに、シニア領域で影響力を持つインフルエンサーとのタイアップを通じて認知拡大とアカウント成長を図る戦略を提案。

加えて、意思決定者に伝わる構成を重視し、戦略と戦術を簡潔かつコンパクトに整理した提案資料を作成しました。

媒体選定の考え方から、受注につながる提案構成のポイントまで、実践的なノウハウを詳しくご紹介します。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年3月24日（火）12:00（※今回のテーマ）

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

