【北海道の酒造りに新潮流】150年以上の歴史を誇る酒蔵が語る北海道産日本酒の歴史と未来

北海道庁広報広聴課

北海道庁は、2026年2月19日（木）に、道内外の酒造メーカーにおける、さらなる北海道の酒米（さかまい）の認知度向上と、道内酒米生産者の意欲向上を図るため、「北海道の酒米を語ろうin赤れんが」を開催しました。本イベントでは、道内酒米生産者や北海道の酒米を使用している酒蔵の杜氏など、日本酒造りに携わる関係者が一堂に会しました。

トークセッションのコーナーでは、銘酒の裕多加取締役専務の熊田架凜氏がコーディネーターとなり、龍神酒造株式会社製造部長・杜氏の堀越氏、上川大雪酒造株式会社代表取締役副社長・総杜氏の川端氏、小林酒造株式会社専務取締役の小林氏より、北海道の酒米を使った日本酒の魅力について、ご自身の体験や、今後の展望などをお話しいただきました。

北海道は、おいしい日本酒造りに適した清らかな水や豊かな土壌に恵まれています。これに加えて品種改良により道産酒米の品質も向上しています。道内では近年、新たな酒蔵も誕生し、現在、全道の16酒蔵17製造場で道産酒米などを使用した多様な日本酒が造られており、道産の日本酒は、国内外で高く評価されています。

また、道内の各酒蔵では、北海道で育成された「吟風」「彗星」「きたしずく」の3種の酒米を使った個性あふれるおいしい日本酒造りに取り組んでおり、酒蔵における道産酒米の使用割合は年々増加し、8割を超えています。

本リリースでは、「100年以上の歴史を紡いできた酒蔵が語る北海道産日本酒の歴史と未来」をテーマに、時代の変化に合わせながら北海道産にこだわり続ける日本清酒株式会社の取り組みを紹介します。

■【日本清酒株式会社】明治5年創業、札幌市唯一の酒蔵が描く「道産日本酒」の未来

日本清酒株式会社は、1928年に創業し、現在札幌市で唯一の酒蔵として営業を続けています。昭和3年に道内8の酒造が企業合同して現在の会社形態となり、地酒「千歳鶴」などのブランドを展開しています。同社は長年培った技術と歴史を守りながら、現代のニーズに合わせた酒造りへのアップデートを進めています。

千歳鶴醸造所

【ポイント】

・「地産地消」～道産酒米への転換:

約25年前から、当時の津村弥杜氏の考えに基づき、原料をほぼ100%北海道産酒米へ転換しました。現在は道内でも屈指の酒米生産の実績を持つ北空知の生産者から「吟風」や「きたしずく」の供給を受けています。

・鉄分の少ない札幌の地下水と、名杜氏の技の継承:

日本清酒では鉄分が極端に少なく醸造に非常に適した札幌の良質な地下水を使用しています。さらに、「全国新酒鑑評会」で14年連続金賞を受賞した津村杜氏の高い醸造技術が、現在もしっかりと受け継がれています。

・市場ニーズに応える「高品質・高付加価値商品」へのシフト:

消費者の「一杯でいいから美味しいお酒を」という現代のニーズに応えるため、2年前に従来の2万石製造可能な大型蔵から、1,500石クラスの小規模高品質蔵を新設しました。大量消費を前提とした体制から、高付加価値商品の生産に特化した環境へと転換を図っています。

【担当者コメント：日本清酒株式会社 常務取締役 営業本部本部長 桑原氏】

長年「千歳鶴」を愛飲してくださっている北海道内のお客様に対する責任と、歴史ある酒蔵としての使命感を胸に、酒造としての継続経営に取り組んでいます。これからも北海道の恵まれた原料と受け継がれてきた技術で、お客様のニーズに合った美味しいお酒造りを続けていきます。

麹室での作業の様子

【参考】道内の酒蔵一覧