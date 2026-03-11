90 English、グローバル挑戦を加速する「IVS EXTREME TOUR CHINA」をIVSとコラボして開催。参加者向けに英語コミュニケーション支援を実施

90株式会社

国内最大規模のスタートアップカンファレンス IVSは、2026年5月26日(火)～6月3日(水)に、中国・大湾岸エリア（マカオ・香港・深圳）を巡る「IVS EXTREME TOUR CHINA」を開催します。

本ツアーでは英語コーチングスクール「90 English」とIVSが連携し、日本の起業家・事業家のグローバル展開を支援する新たな取り組みを開始します。

グローバル挑戦の最大の障壁「言語」を乗り越える

IVSではこれまで、インド・アフリカなど世界各地へのスタディツアーを実施し、日本のスタートアップが海外市場へ挑戦する機会を提供してきました。

一方、参加者から最も多く寄せられてきた課題が

「英語コミュニケーションへの不安」です。

そこで今回、「90 English」と「IVS」が連携して、ツアー前後の学習・現地コミュニケーション・海外挑戦を一体化したプログラムを提供します。

単なる視察ではなく、「海外に行く」から「海外で交渉する」へ を実現することを目的としています。今回は中国ですがツアー中の現地コミュニケーションは英語が基本となります。

IVS EXTREME TOUR CHINAについて

本ツアーでは世界最大級のイノベーション経済圏である中国大湾岸地区を訪問します。

深圳は「中国のシリコンバレー」と呼ばれ、テンセントやBYDなど世界的企業が集積する都市であり、香港は国際金融のハブ、マカオは国際展示会拠点として機能しています。

参加者はアジア最大級のテックイベント「BEYOND EXPO」にVIP参加し、現地企業・投資家・起業家との交流を通じてグローバルビジネスの実践機会を得ます。

開催概要

IVSとの連携内容

- 日程：2026年5月26日(火)～6月3日(水)- 訪問都市：マカオ・香港・深圳- 定員：最大30名- 対象：起業家、投資家、事業会社経営者 等

本取り組みでは、以下を実施します。

- 参加者向け英語コミュニケーション支援- ツアー内での英語コミュニケーションサポート- 90 English受講生向け特別参加枠の提供

IVSは、ネットワークと機会を提供する役割、

90 Englishはコミュニケーション能力を高める役割を担い、

挑戦機会と挑戦能力を同時に提供する仕組みを構築します。

本取り組みの背景

日本のスタートアップが海外へ進出する際、

資金・プロダクト以上に「コミュニケーション」がボトルネックになるケースが増えています。

IVSはこれまで、海外ネットワークを提供してきましたが、今回の連携により海外機会（IVS） × 実践英語（90 English）を組み合わせ、日本の挑戦者がグローバル市場に踏み出す確率を高めることを目指します。

90 English代表 ・高田勝太によるコメント

日本の起業家に「英語という名の武器」を届けたい。日本人起業家の事業づくりの力は世界水準でも引けを取らない一方で、英語のディスアドバンテージがグローバルでの過小評価や交渉力の差につながっていると感じています。だからこそ起業家自身が自分の言葉と熱量で事業・市場を語り、強気に交渉できる力を身につければ、世界の起業家と対等に戦えます。今回のIVS様との海外ツアーのコラボを通じて、グローバルな視座で事業を創る起業家を増やし、日本の未来を明るくする第一歩になるよう全力でツアー参加者に英語面から伴走していきます。

IVS 代表 ・島川敏明によるコメント

これからの日本に必要なのは、情報収集のための海外渡航ではなく、意思決定を伴う海外交渉だと考えています。しかし多くの起業家にとって、その境界線は「英語が話せるかどうか」にあります。今回の90 English様との連携は、ツアーを教育化するものではなく、挑戦を日常化するためのインフラ作りです。海外に行く人を増やすのではなく、海外で戦う人を増やす。IVSはその起点を作り続けたいと思います。

IVSについて

IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。2026年は7月1日から3日まで京都にて1万人以上の規模感で開催します。「Japan is Back」をテーマに掲げ、2つのエリア構成で「発見」と「実利」を実現。日本のスタートアップの真価を世界に証明します。

公式サイト：https://www.ivs.events/

90 Englishについて

『90 English』は忙しいビジネスパーソンのための“超”伴走型の英語コーチングスクールです。 一般的な短期集中型の英語学習サービスとは一線を画し、「人は、一人では弱い。」という前提から学習体験を再設計。後天的に英語を身につけた専属日本人コーチの伴走、習慣化を追求したユーザー体験を通じて、英語学習に燃え尽きず効率的に学習できるメソッドが強みです。

公式サイト：https://90english.com