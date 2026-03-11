ほめ言葉で子どもは驚くほど変わる！『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた赤ペン先生のほめ方』

株式会社ダイヤモンド社

「進研ゼミ」赤ペン先生のほめノウハウを余すところなく初公開した、『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』（佐村俊恵：著／ベネッセ「進研ゼミ」：監修）が、本日3月11日に発売となります。

佐村俊恵：著／ベネッセ「進研ゼミ」：監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』（ダイヤモンド社）

■プロは「どこを見て」ほめているのか？子どもの自信とやる気を引き出す「ほめ方」を大公開！

「うちの子、勉強が嫌いで…」「子どものどこをほめればいいかわからない」――。本書は、そんな悩みを抱えるすべての人に向けた“ほめ方の教科書”です。通信教育「進研ゼミ」で57年間、のべ9200万人の子どもたちと向き合ってきた「赤ペン先生」。その土台にあるのは、「何があっても、子どもたちを絶対に否定しない」という行動規範です。たとえ答案用紙が白紙で届いたとしても、「提出してくれてうれしかったよ」とほめ言葉を返す。その姿勢こそが、子どもの自己肯定感を育て、勉強への意欲を引き出すと言います。

著者は、進研ゼミ「赤ペン先生」全国代表であり、20年以上にわたり8万枚以上の答案を添削指導してきた佐村俊恵氏。本書では、57年間受け継がれてきた「赤ペン先生」のほめノウハウをもとに、日常生活ですぐに使える「声のかけ方」を紹介。「チャレンジして失敗したら」「努力して成果が出たら」「めんどくさいと言われたら」など、具体的なケースを通じて、子どもの自信とやる気を引き出す「ひと言」を伝えます。

声かけひとつで子どもは驚くほど変わる。そのハウツーを家庭で簡単に実践できる形でまとめた1冊です。

つい言ってしまいがちなNG事例と対比しながら、赤ペン先生流の「ほめ言葉」を解説しています

■目次

はじめに

序章 赤ペン先生の「ほめ方」3原則

第1章 赤ペン先生の「ほめるのに困ったとき」のひと言

第2章 赤ペン先生の「やる気に火をつける」ひと言

第3章 赤ペン先生の「子どもが失敗したとき」のひと言

第4章 赤ペン先生の「次の段階に成長させる」ひと言

第5章 赤ペン先生の「改善を促す」ひと言

おわりに

■著者プロフィール：佐村俊恵（さむら・としえ）

進研ゼミ「赤ペン先生」全国代表。

長女が小学生時代に「進研ゼミ」を受講したことがきっかけで、「赤ペン先生」と出会う。親として、赤ペン先生の子どもに寄り添う姿勢や言葉に感動し、自身も採用試験に応募。2004年にベネッセコーポレーション・進研ゼミ小学講座の赤ペン先生としての業務を開始する。以来20年以上にわたり、同講座の添削指導に携わる。添削指導した答案はのべ8万枚以上。一人ひとりの子どもに徹底的に寄り添う指導には定評があり、現在は添削指導だけでなく、全国の赤ペン先生からの質問・相談対応も担当。小学生向けのオンライン授業講師やフリースクールのメンターなど多方面で活躍中。プライベートでは一男一女の母。

■監修者プロフィール：ベネッセ「進研ゼミ」

「進研ゼミ」は、1969年にベネッセのルーツである福武書店が始めた高校生向けの通信教育が起源。赤ペンサービスでは、一方的に教えたり、否定したりはせず、徹底的に一人ひとりの子どもに寄り添い、ほめる。そうして自己肯定感を育むことで、最終的に「勉強が好きになる」ことをゴールにしている。全国に7000人いる「ほめ方」のプロ、「赤ペン先生」は、採用倍率約10倍の狭き門。57年間、のべ9200万人（小学講座、中学講座、高校講座含む）の会員たちとやり取りを重ねてきた。

■『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』

著者：佐村俊恵

定価：1694円（税込）

発売日：2026年3月11日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判・並製・208ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478124280

※9200万人は、「進研ゼミ」開講から2025年4月までに「小学講座」「中学講座」「高校講座」4月号を受講した公称会員数ののべ人数をもとにした概算値です

※「赤ペン先生」「赤ペン」は、(株)ベネッセコーポレーションの登録商標です

※「ベネッセ」は、(株)ベネッセコーポレーションの略称です

リリース内の画像・写真は、本書籍に関わる報道を目的とした使用に限ります