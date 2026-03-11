LOCUS、3/18（水）オンラインマーケティングカンファレンス【B2B MARKETING EXPO 2026 Spring】に登壇

株式会社LOCUS

動画を起点として2,000社以上の企業にコンサルティング事業を展開する株式会社LOCUS（東京都千代田区、代表取締役 瀧良太）は、エキサイト株式会社が主催する、2026年3月18日(水)～19日(木)の4日間にわたり開催される大型カンファレンス「B2B MARKETING EXPO 2026 Spring～Go to Revenue BtoBマーケが収益へと向かう2日間～」に登壇することをお知らせいたします。

申し込みはこちら :https://s.fangrowth.jp/events/20260318/?organizationId=162

本カンファレンスでは、「BtoBマーケティングの収益性向上」をテーマに、

AI時代のマーケティング組織、GTM戦略、RevOps、デマンドジェネレーションなど、マーケ施策を“売上”から“収益”へと結びつけるための実践知を各社の事例とともに解説します。

LOCUSは、1日目（3月18日）に登壇いたします。

弊社代表の瀧良太が、『B2B成長の法則「認知46：刈り取り54」をどう実装するか？動画と広告のプロによる実践論』と題し、ブルースクレイ・ジャパン株式会社とともに解説します。

LOCUS 登壇情報

タイトル：B2B成長の法則「認知46：刈り取り54」をどう実装するか？

動画と広告のプロによる実践論

日時 ：3/18（水）16:20-17:00

登壇者情報

申し込みはこちら :https://s.fangrowth.jp/events/20260318/?organizationId=162株式会社LOCUS 代表取締役社長 瀧良太

大学在学中にいくつかのビジネスを手がけた後、2006年に株式会社ビースタイルに新卒入社。入社1年目に動画事業を立ち上げて2007年マネジャー就任。2010年にビースタイルから動画関連事業の事業譲渡を受けて株式会社LOCUSを設立し代表取締役社長に就任。2024年4月に薬剤師リサーチ総研を設立し所長に就任。クライアントの動画活用のコンサルティングや宣伝会議主催の動画をテーマとした有料講座の講師、調剤薬局関連の事業開発など、動画を起点としたビジネスの創造に最前線で携わっている。

カンファレンス概要

『B2B成長の法則「認知46：刈り取り54」をどう実装するか？動画と広告のプロによる実践論』



◻︎開催日時： DAY1：2026年3月18日(水) 10:00~18:00

DAY2：2026年3月19日(木) 10:00~18:00

◻︎開催方法： オンライン（FanGrowth）

◻︎視聴方法： お申込後、登録完了メールにて視聴URLご案内いたします。

入退室自由、申込者全員に特典として全セッションアーカイブ動画をご提供。

【株式会社LOCUSについて】

LOCUSは大手企業から新進ベンチャーまで 2,000 社以上に対して「動画が、ビジネスを動かす」をテーマに、「表現の品質」ならびに「活用の成果」にこだわるクリエイティブカンパニーとして、「BtoC」「BtoB」「採用 / 研修 / インナーブランディング」など幅広い領域で動画を起点としたコンサルティングサービスを展開してまいりました。現在においては動画コンサルティングサービスに加えて、YouTubeチャンネルの運用コンサルティングや自社メディアとして全国の約1,100店舗の調剤薬局にデジタルサイネージを展開している「シニアード」など、動画に関連する新たな事業開発を行っております。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社LOCUS

所在地 ： 東京都千代田区内幸町2丁目1-6日比谷パークフロント18階

設立 ： 2010年4月2日

代表者 ： 瀧 良太

事業内容： 動画コンサルティング事業、動画制作・映像制作

YouTubeチャンネルコンサルティング事業、調剤薬局デジタルサイネージ「シニアード」

URL ： https://www.locus-inc.co.jp/