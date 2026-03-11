伝統と革新が融合する、新たなウェルネス空間へ

国際興業株式会社

国際興業グループの富士屋ホテル株式会社(本社：神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下 359/代表取締役社長 安藤 昭）では、富士屋ホテル（神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下 359/取締役総支配人 飯田 慶）にて、館内に本格的なフィットネスセンターを新設し、2026 年 3 月 6 日（金）より営業を開始いたしました。

創業 1878 年、長い歴史の中で国内外の賓客を迎えてきた富士屋ホテルに、新たに誕生するフィットネスセンターは、大きな窓から自然光が差し込む開放的な空間に、厳選したトレーニング機器を導入。観光やビジネスでのご滞在中も、ご自身のペースでコンディションを整えていただけます。

また、近年高まるウェルネス志向や長期滞在ニーズに応えるため、世界基準の快適性と機能性を追求しました。海外からのお客様にもご満足いただける設備水準を整え、箱根という国際的観光地における滞在価値の向上を目指してまいります。

フィットネスセンター施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/139_1_9918b6b72a91e1b05b0379a78193a6c6.jpg?v=202603111151 ]フィットネスセンターの詳細はこちら :https://www.fujiyahotel.jp/facilities/fujiyafitness.html