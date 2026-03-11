＜愛知県 豊橋市＞「保険見直し本舗 豊橋南イオン店」が2026年3月14日 (土)リニューアルオープン。

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループ CEO：臼井 朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山 拓馬）において、2026年3月14日(土)に「保険見直し本舗 豊橋南イオン店」をリニューアルオープンいたします。

保険見直し本舗 豊橋南イオン店 店舗イメージ

◆「保険見直し本舗 豊橋南イオン店」のコンセプト

イオン豊橋ショッピングセンター内に店舗を構える保険見直し本舗 豊橋南イオン店は、地域にお住まいの皆さまをはじめ、多くのお客さまにご愛顧いただき、今月で開店から16周年を迎えます。このように長らくご支持いただいている当店ですが、この度、館内移設に伴い、区画および店装を一新し、リニューアルオープンする運びとなりました。

リニューアル後の店舗は、移設前より広々とした区画となり、相談カウンターは従来の３ブースから４ブースに増設いたしました。その中にはソファ席のブースも設けているほか、お子さま向けのキッズスペースもご用意しておりますので、ご家族でのご来店でも、過ごしやすい空間となっております。

当店は、これからもより多くのお客さまのお悩みに寄り添える店舗を目指し、引き続き努めてまいります。

◆店舗所属アドバイザー 安藤 将実 より

保険やお金の仕組みに関心を持ったこと、そして誰かを支えたいという思いからこの道に進みました。お客さまのお気持ちに寄り添いながら、正直で誠実な対応を大切にしています。

難しく感じやすい内容も、かみ砕いて分かりやすくお伝えします。一緒に整理しながら考えていければ嬉しいです。

ぜひ保険見直し本舗豊橋南イオン店にてご相談ください。

◆リニューアルオープニングキャンペーン

当店のリニューアルオープンを記念し、イベントを実施いたします。

当社サービス紹介を聞いてくださった方を対象に日用品等をプレゼント！お買い物のついでに お気軽にお立ち寄りください。

開催場所：イオン豊橋南ショッピングセンター1F 保険見直し本舗 店頭

景品例：日用品（キッチン用品）、お菓子、おもちゃ 等

開催日時： 2026年3月14日(土)、3月15日(日) 10:30～16:00

※イベントへのご参加は１世帯１回限りとさせていただきます

※未成年の方は保護者同伴に限ります

※景品が無くなり次第終了となります

◆店舗詳細

住所：〒441-8124 愛知県豊橋市野依町字落合1-12 イオン豊橋南ショッピングセンター1F

営業時間：10：00～20：00

定休日：施設に準ずる

アクセス：豊橋鉄道渥美線「芦原駅」から徒歩18分

電話番号：0532-29-3931

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/tokai-kinki/aichi/toyohashi-shi/857/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、40社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2025年8月5日

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

事業内容： 保険代理事業、銀行代理事業、介護関連事業、派遣事業【労働者派遣事業許可番号 派 13 - 318388】

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/