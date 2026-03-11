「被災地」から「新しい自治と共生のフロンティア」へ。地域の未来を創るオンライン拠点「福島浜通りフロンティア」3月11日開設。

クオン株式会社

一般社団法人SOMA（所在地：福島県双葉郡、共同代表：相馬 行胤、高橋 大就）と、クオン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武田 隆）は、2026年3月11日、地域の未来を共に描くオンライン共創コミュニティ「つながる地域コミュニティ 福島浜通りフロンティア supported by SOMA（相馬藩）」を開設いたしました。

開設の背景

「被災地」から「地域課題解決のフロンティア」へ

「福島浜通りフロンティア」はこちら :https://www.beach.jp/community/SOMA

福島県沿岸・浜通り地域北部は、鎌倉時代から明治維新までの長きにわたり相馬藩が治めてきた、山・川・海に恵まれた地域です。2011年の東日本大震災と原発事故により、この地域は大きな喪失を経験しました。SOMAは、この出来事を、依存型の社会構造を転換する機会と捉え、自らの手で未来を築く自律的なコミュニティの再構築に取り組んできました。相馬中村藩34代当主・相馬行胤は自ら浪江町へ移住し、人と馬と自然が共生するコミュニティ「驫（ノーマ）の谷」を立ち上げ、乗馬体験やホーストレッキングを楽しめる「ノーマ・ホースヴィレッジ」と、自律的な地域運営に必要なスキルを提供する藩校「ノーマスコーレ」を運営し、地域に根ざした新たな自治の実践を続けています。そして今回、そのリアルな挑戦の熱量を、地理的制約を超えて広げるための次なるステップとして、オンラインコミュニティを開設します。

「福島浜通りフロンティア」とは

あなたなりの「地域との関わり方」を見つける対話の場

本コミュニティは、福島県浜通り地域に限らず、地域の未来に関心を持つ方であれば、どなたでも無料で参加できるオンラインの共創空間です。「ここの地域を応援したい」という想いを一歩先へ進め、参加者同士の対話を通じて、

- 地域との新しい関わり方- これからの暮らしのかたち- 持続可能な地域モデル

を共に考え、実践へとつなげていきます。人と文化が集い、地域の未来を描く場を目指し、浜通りは、課題解決のパイオニアとして、地域づくりの新たな挑戦を始めます。

テクノロジーの力で「地域のインサイト」を可視化し、未来の施策へ

本コミュニティは、クオンが運営するファンコミュニティプラットフォーム「“絆”のコミュニティ」内に開設されました。同プラットフォームには、100以上の企業・自治体・団体と、200万人を超える生活者が参加しています。クオンが国際特許を保持するビッグデータ分析やAI技術を活用し、コミュニティ内に蓄積される生活者の声や関心の変化を分析。可視化されたインサイトは、地域活性化施策やSOMAの事業展開へと活かされ、持続可能な地域モデルの構築を支えます。

SOMAからのメッセージ

未曾有の災害から立ち上がる中で私たちが直面したのは、『これからの地域のあり方』という日本全国、ひいては世界共通の課題でした。私たちは浜通りという最前線から、維持不可能な依存構造から脱却し、本当の意味でサステナブルな『自律したコミュニティ』の構築に挑んでいます。このオンラインコミュニティは、地理的な制約を超えて、一人ひとりが未来の暮らし方や社会のモデルを語り合い、実践していくための『新たなフロンティア』です。浜通りにゆかりのある方も、ご自身の地域の未来を考えたい方も、ともに未来を設計していく仲間として、ぜひこの歩みに加わってください。

一般社団法人SOMA

一般社団法人SOMAは、福島県相双地域の長く避難指示下にあった地域（旧相馬藩領）に、人と馬と自然とが共生する自律的なコミュニティ「驫（ノーマ）の谷」を立ち上げ、フロンティアの里山で乗馬体験やホーストレッキングが楽しめる「ノーマ・ホースヴィレッジ」、地域の担い手に自律的なコミュニティやビジネスを創るためのスキルを伝える「ノーマスコーレ」を運営しています。

称号：一般社団法人SOMA

設立：2023年１月30日

所在地：福島県双葉郡浪江町室原字竹ノ花62

代表者：相馬 行胤、高橋 大就

URL： https://nomavalley.jp

クオン株式会社

クオンは、企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築と運営・コンサルティングを行う会社です。1996年の創業以来、累計300超の企業や自治体のファンコミュニティを手がけ、国際特許を含む複数の特許技術を用いたデータサイエンスを駆使し、生活者との関係構築や課題解決、持続的発展を支援しています。コーポレートサイトで各社の成功事例をご紹介しています。

https://www.q-o-n.com/casestudy/(https://www.q-o-n.com/casestudy/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease-20260311)

社名：クオン株式会社 QON Inc.

創業：1996年

代表取締役：武田 隆

事業内容：ファンコミュニティの構築／運営／コンサルティング

URL：https://www.q-o-n.com/