マセラティ、グレカーレの特別仕様車「グレカーレ クリスタッロ」「グレカーレ ルミナブルー」を発売

東京発、2026年3月11日 - マセラティは、ミドルサイズSUV「グレカーレ モデナ」をベースとした特別仕様車「グレカーレ クリスタッロ」および「グレカーレ ルミナブルー」を発売します。両モデルは、マセラティのカスタマイズプログラム「フォーリセリエ」を通じて、それぞれ異なる美のテーマを表現した限定車です。導入台数は、「グレカーレ クリスタッロ」が2台、「グレカーレ ルミナブルー」が3台となります。

冬のドロミテを映す「クリスタッロ」

「グレカーレ クリスタッロ」は、イタリア北部のドロミテ山脈の冬景色と、“イタリアンデザインの卓越性”をテーマに仕立てた特別仕様モデルです。特徴的なボディカラー「アズーロ・アウレオ」は、青から白へと移ろう色調の中に金色の粒子が輝く特別塗装で、雪山に差し込む光を思わせる幻想的な表情を生み出します。

さらに、マセラティのカスタマイズプログラム「フォーリセリエ」により、フロントグリルをボディ同色で仕上げたビスポーク仕様を採用。統一感のある、洗練されたフロントフェイスを実現しました。

インテリアには、氷をイメージした「ギャッチョ（アイスホワイト）」のプレミアムレザーを採用。明るくモダンな空間を演出するとともに、セルフレベリング・ホイールキャップやカーテシーライトなどの純正アクセサリーも標準装備し、車両全体をトータルコーディネートしています。

月光をテーマにした「ルミナブルー」

「グレカーレ ルミナブルー」は、“Lumina（月光）”をテーマにデザインされた特別仕様モデルです。エクステリアには夜空を思わせる深いブルー「ナイト インタラクション」を採用。インテリアには対照的に「ギャッチョ（アイスホワイト）」レザーを組み合わせ、光と影が織りなすコントラストを表現しました。

標準装備のラディカウッドトリムも、ギャッチョのインテリアとの組み合わせにより、モダンな家具のような温かみを醸し出し、緻密に設計された空間を演出します。

さらに、Cピラーに配したイエローのトライデントバッジや、イエローのブレーキキャリパーがアクセントとなり、夜空に浮かぶ月光のような印象的なディテールを添えています。本モデルは、デザインの魅力と価格バランスを重視し、装備を厳選しながらも、マセラティらしい走りと美しさを際立たせた仕様としています。

日本市場に向けた特別なグレカーレ

自然の風景や光の美しさをモチーフにしたこれら2つの特別仕様車は、マセラティならではのデザインとクラフツマンシップを体現し、日常のドライビングに特別な体験をもたらします。

「グレカーレ クリスタッロ」

■車両情報

・ハンドル位置： 右

・ボディカラー： 特別設定色「アズーロ・アウレオ」（新規設定）

・インテリアカラー：ギャッチョ（アイスホワイト）

・ホイール： 21インチ クリオ スタッガード

・リバリー： 特別仕様車限定 フォーリセリエロゴ

・特別装備：フルプレミアムレザー（アイスホワイト）

パノラマ サンルーフ

フルLEDマトリックス アダプティブヘッドライト

21インチ クリオ・スタッガードホイール（マットアルミニウム）

セルフレベリング ハブキャップ

バルブキャップ（シルバー/ブルー）

フロアマットボタン

カーテシーライト（トライデント）

ボディ同色フロントグリルインサート

Fuoriserieロゴ（フロントフェンダー下部）

■車両本体価格

グレカーレ クリスタッロ：15,980,000円（税込）

「グレカーレ ルミナブルー」

■車両情報

・ハンドル位置： 右

・ボディカラー： ナイト インタラクション（スペシャルメタリックペイント）

・インテリアカラー：ギャッチョ（アイスホワイト）

・ホイール： 21インチ クリオ スタッガード

・特別装備品：フルプレミアムレザー（アイスホワイト）

パノラマ サンルーフ

フルLEDマトリックス アダプティブヘッドライト

21インチ クリオ・スタッガードホイール（マットアルミニウム）- サマータイヤ

ブレーキキャリパー（イエロー）

Fuoriserie - Ｃピラー トライデントバッチ（イエロー）

■車両本体価格

グレカーレ ルミナブルー：13,500,000円（税込）

