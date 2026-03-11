がんとともに生きる地域社会を目指して　石川発！「金沢がん共生まちづくり3.0」成果報告会　開催！！！

認定特定非営利活動法人 がんとむきあう会

「がん共生まちづくり3.0」成果報告会 開催！

認定ＮＰＯ法人がんとむきあう会（石川県金沢市）は、2026年3月28日（土）、石川県立図書館だんだん広場にて、社会福祉振興助成事業「金沢がん共生まちづくり3.0」成果報告会開催いたします。本成果報告会では、1年間にわたって実施してきた取り組みの内容と成果を会場に集った市民のみなさんと共有します。

当日は、能登地域を拠点に地域に根差した活動を続けている中村悦子氏にご講演をいただくとともに、糟谷明範氏のご著書『境界を曖昧にする』の出版記念トークイベントも予定しております。

報道関係の方への資料の配布も同時に行います。

【Webページ】https://yokosocollege.com/outcome/(https://yokosocollege.com/outcome/)

【開催概要】

イベント名

：『当事者とみんなの集まらんけ？話さんけ？ほしてもう一歩踏みだそっさ “石川発”「金沢がん共生まちづくり3.0」成果報告会』

日時

：2026年3月28日（土）13:30~16:00

会場

：石川県立図書館だんだん広場（石川県金沢市小立野2丁目43番1号）

開催場所ホームページ ：https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/index.html

対象

：がん患者・家族、医療従事者、地域団体、行政関係者、企業、一般市民など

参加費

：無料

中村悦子さん・糟谷明範さんのトークイベントも開催！

元ちゃんハウスとは異なるフィールドで地域に根差した場づくりを実践してきたお二人をお迎えします。多様な人が交わる地域の中で、人と人とのあいだにある境界をゆるやかに開き、“共に生きるまち”の可能性を学び、考えるトークイベントです。

中村悦子さん

在宅看護センターみなぎ

石川県輪島市出身、金沢医科大学附属高等看護学校卒業、1981年から同病院に勤務。89年からは市立輪島病院に勤務し、98年に同病院で訪問看護を立ち上げる。2015年に同病院を退職し、一般社団法人みんなの健康サロン「海凪」を設立。19年社会福祉法人弘和会 訪問看護ステーションみなぎ、虹いろケア、災害時緊急支援サテライトリベルタ能登などの管理者等を経て、25年訪問看護ステーションみなぎ設立、26年に日本財団在宅看護センターネットワークに参画、在宅看護センターみなぎとして再スタートを切る

糟谷明範さん

株式会社シンクハピネス 代表取締役 1982年生まれ。東京都出身。2006年に理学療法士免許取得後、総合病院、訪問看護ステーション勤務を経て、2014年に株式会社シンクハピネスを創業。「“いま”のしあわせをつくる」をビジョンに東京都府中市で活動している。 現在は、訪問看護、居宅介護支、カフェ&コミュニティという3つの事業を行いながら、子どもたちが集うアトリエや、学生が運営するコミュニティスペース、お菓子工房、オフィス、お店などさまざまな人やモノ、コトが集まる「たまれ」という場づくりをしている。

がん患者とその家族が参画する金沢がん共生まちづくり3.0について

金沢のまちに暮らすがん患者とその家族が、各自が持っている経験や知識、能力、特技、希望などを活かして、地域の多様な場で活動に参加したり、就労したりすることで活躍ができる「社会参加」を広く推し進めることを目的に、がん患者とその家族と地域の団体や組織、企業が、それぞれが抱える課題やニーズを共有して、ともに考えながらアイデアを出していく常設の学びの場“ようこそ”カレッジを設けることで、それぞれのニーズのマッチングと実際のがん患者やその家族の活動参加や就労を生み出し、地域全体としてがんと共生できる金沢のまちづくりに取り組んでいく事業です。

本成果報告会では、今年度の活動内容や成果を共有するとともに、地域における新たなつながりを生み出す機会とすることを目指します。

がんとむきあう会について

石川県金沢市と近郊に居住、通院するがん患者とその家族、遺族など、がんに影響を受ける人たちを対象に、行政や病院が取り組むがん患者の支援施策を補完することを第一に、制度の狭間になってしまう人たちや施策につながらず孤立しがちな人たちを支援することを目的に、金沢で活動する医療者や市民が中心となり全国に協力を呼びかけ、行政と病院、民間が一体となったがん共生まちづくりの推進に資するために設立されました。

金沢市と金沢医療センター及び金沢大学附属病院とそれぞれ三者協定を締結し、通院や買い物などのついでに立ち寄れる至便な地に地元企業から建物の無償貸与を受け、医療者やピアサポーターが常駐する常設の無料の相談の場「元ちゃんハウス」を2016年12月に開設以来、2000日開館、来館者13500人、5600件の相談を受けてきました（2024年12月末）。

ホームページ：https://genchanhouse.com/