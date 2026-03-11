DJ OKAWARI × 花の舞酒造　特別コラボ日本酒「純米吟醸 Akane」発売

花の舞酒造株式会社

花の舞酒造株式会社（本社：静岡県浜松市）は、静岡を拠点に世界で活動する音楽家 DJ OKAWARI とのコラボレーション商品「純米吟醸 Akane」を発売いたしました。

本商品は、音楽と日本酒という異なる表現が重なり合うことで生まれた特別な一本です。

DJ OKAWARIの音楽作品と同じタイトルを冠し、音楽と酒、それぞれの「Akane」が響き合う世界観を表現しています。

音楽と酒、ふたつの表現が重なり生まれた「Akane」

移ろいの中で、ほのかに現れる色。

静岡を拠点に世界で活動する音楽家 DJ OKAWARI と、同じ静岡の地で伝統を受け継ぎながら新たな挑戦を続ける花の舞酒造。

音楽と酒。

時間の中で変化しながら姿をあらわしていく、ふたつの表現。

その感覚が重なり、ふたつの「Akane」が生まれました。

澄んだ口当たりに広がる米の旨み。

ほのかな吟醸香と、鮮やかなキレ。

驚きとともに、味わいとともに広がる純米吟醸です。

スペシャルサイト・MV公開

DJ OKAWARIの新曲「Akane」のミュージックビデオでは、本商品「純米吟醸 Akane」も登場し、音楽と日本酒の世界観が重なる映像となっています。あわせてスペシャルサイトも公開しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bwzgcpLlqO8 ]

【DJ OKAWARI × 花の舞酒造『Akane』 スペシャルサイト】

https://www.djokawari.com/akane/

【純米吟醸 Akane 販売サイト】

https://hananomai-shop.com/?pid=190569663

【DJ OKAWARI オフィシャルサイト】

http://www.djokawari.com/

DJ OKAWARI プロフィール

静岡県を拠点に活動する日本の音楽家。

「音楽と日常の共存」をテーマに掲げ、生活していく中で感じたことを音で表現する。

“眠りにつく直前の安らぎ” “本を開くときの凛とした気持ち”など、場面と心情の関連性を重視した楽曲制作が特徴。

「DJ OKAWARI」という名前は、常に満足することなく新しいものを模索し、挑戦し続ける姿勢に由来する。

HIPHOPを軸とした温かく柔らかなトラックは、日本のみならず世界中から支持を集めている。

商品概要

商品名：純米吟醸 Akane

内容量：720ml

原材料名：米（国産）、米こうじ（国産米）

精米歩合：60%

アルコール度数：15.5%

保存方法：冷暗所にて保存

お問合せ

花の舞酒造株式会社

〒434-0004

静岡県浜松市浜名区宮口632

TEL 053-582-2121

FAX 053-589-0122