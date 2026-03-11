【双葉電子工業】夷隅広域消防に災害対応ドローン「FMC-02」を納入

双葉電子工業株式会社

ドローンの開発・運用を通じて点検、防災、防衛分野の社会課題解決に取り組む双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市）は2月27日、災害時の孤立地域における状況把握、情報伝達などの人命救助支援を目的とした災害対応ドローンを、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部に納入しました。千葉県内の消防本部への納入は、昨年10月の長生郡市広域市町村圏組合消防本部に続き2件目となります。

納入機体当社スタッフによるレクチャーの様子

今回納入した機体は、当社が開発・製造する産業用ドローン「FMC-02」に、光学映像とサーマル映像を切り替え可能なジンバルカメラ、ならびにスピーカーユニットを搭載したモデルです。

災害現場において、上空からの動画撮影や地上への広域アナウンスを可能にし、被災者の人命救助を強力に支援します。本機は、消防庁が推進する「災害対応ドローン」の機能要件にも準拠しており、今後も全国の消防機関や自治体における災害対応力向上への活用が期待されます。

また、当社は国家資格の取得が可能なドローンスクールを有しており、お客様それぞれの需要に応じたカスタム機体を販売するだけでなく、運用人員の育成・トレーニングにも協力し、機体の保守・メンテナンス等のアフターサービスにも迅速に対応します。

これらの活動を通じて、地域社会におけるドローン利活用の支援・促進に努め、災害対応やインフラ点検などの社会課題解決に継続して取り組んでいきます。

■災害対応ドローンの主な特長- 防水性能等級3以上の機体と搭載機器により、悪天候下でも運用可能- 動画撮影機能により、被災状況の把握と現場支援に活用- スピーカーユニットによるクリアな音声アナウンス（可聴範囲：約300m）■関連情報- ドローン製品 (Sky Buddy)Futabaの産業用途向けドローンシリーズです。Sky Buddy ホームページ(https://skybuddy.futaba.co.jp/products/drone/)- Futabaドローンスクール (操縦者育成)経験豊富なインストラクターが、操縦者のスキル向上や国家資格取得を支援します。Futabaドローンスクール ホームページ(https://drone.futaba.co.jp/)- 関連製品情報▶産業用サーボ UAVの飛行制御、ジンバルなどに使用できる高信頼性サーボ製品です。 製品紹介ページ ： 産業用サーボ | 双葉電子工業株式会社(https://www.futaba.co.jp/product/industrial_servo)

▶送受信機

送信機 T16IZ Super(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000332)

受信機 R7208SB(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000334)

*いずれもBlue UAS Cleared List登録機器

■お問い合わせ- 本プレスリリースに関するお問い合わせ双葉電子工業株式会社〒297-8588 千葉県茂原市大芝629執行役員 業務管理本部長 石川 浩士TEL ： 0475-24-1111 (代)- ドローン製品に関するお問い合わせ本製品に関する詳細・デモ・お見積り等は、以下のフォームよりお問い合わせください。お問い合わせ | Sky Buddy by Futaba(https://skybuddy.futaba.co.jp/contact/other/)