春の桜まつりで“桜吹雪を舞わせる”2時間！埼玉・川口「密蔵院」にてSNS映えの花びら演出を体験する「桜吹雪バイト」をシェアフルで募集！

シェアフル株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』やSaaSシフト管理サービス『シェアフルシフト』、就業実績を活用した人材紹介サービス『シェアフルエージェント』などを提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡）は、埼玉県川口市の密蔵院にて開催される「桜まつり」において、2026年3月22日（日）に桜吹雪の演出を行う「桜吹雪バイト」を『シェアフル』超バイトで募集します。

埼玉県川口市の古刹・密蔵院で開催される「桜まつり」にて、桜の花びらを舞わせる特別企画「桜吹雪バイト」を3名限定で募集いたします。

密蔵院は、春になると境内を彩る桜が美しく咲き誇り、多くの来場者が訪れる地域の人気花見スポットです。桜まつり期間中には、お花見や縁日などのイベントも開催され、春の訪れを感じられる賑わいある催しとして親しまれています。

今回の企画では、参加者に桜吹雪の演出を担当していただきます。桜の花びらを舞わせることでSNS映えする写真や動画の撮影をサポートしながら、イベントの魅力を体験・発信していただくお仕事です。春の風景をより華やかに彩る体験型の取り組みとなっています。

また、本企画は時給3,000円、交通費全額支給、勤務時間は2時間程度と、参加しやすい設計としています。お花見や縁日を楽しみながらイベントの雰囲気をレポートできる、春ならではの特別なアルバイトです。

単なるアルバイト募集にとどまらず、「はたらく」という行為そのものに体験価値を加え、参加者の記憶に残る時間を創出することを目的としています。近年、体験型消費や“コト消費”への関心が高まるなか、『シェアフル』ではスキマ時間を活用した柔軟な就業機会の提供に加え、季節イベントや地域の魅力を掛け合わせた新しいはたらき方の創出にも取り組んでいます。

「春を満喫したい」「SNS映えする演出に挑戦してみたい」「桜の季節を特別な体験で楽しみたい」という方におすすめです。ぜひご応募ください。

◼️募集要項

日時：2026年3月22日（日）13:00-15:00

勤務時間：2時間程度

場所：埼玉県川口市『密蔵院』

※詳細は採用者にのみ別途お伝えいたします

給与：時給3,000円

交通費：全額支給

主なお仕事内容：お祭りの魅力をレポート

応募条件：１.シェアフル公式Xアカウントをフォローしていること２.対象ポストをリポストしていること３.『シェアフル』のアプリにて本登録（銀行口座・身分証の登録など）済みであること

歓迎条件：桜吹雪をキレイに舞わせる自信がある方／桜の花びらキャッチに自信がある方／春が好きな方

服装：指定なし

■応募方法

１.シェアフル公式X(https://x.com/sharefull_jp)をフォロー

２.対象ポストをリポスト

３.シェアフルのアプリをダウンロード(https://app.adjust.com/1xg7uvni)

４.ホーム画面の「超バイト」バナーをタップ

５.募集要項を確認の上、「応募」ボタンをタップ

応募期間：2026年3月11日(水)～2026年3月15日(日)

採用連絡：2026年3月16日(月) 予定

※応募者の中から選考のうえ、採用者を決定いたします。

※採用連絡はメールまたはお電話にて、採用者にのみご連絡させていただきます。

※採用確定後のキャンセルはできませんので、必ず予定をご確認の上ご応募ください。

※ご連絡が2日以上繋がらない場合は採用の権利を取り消させていただく場合があります。

◼️注意事項

・アルバイト中の様子を写真・動画撮影いたします。撮影物については「シェアフル」の公式SNSやWEBメディアに使用されますので、ご了承いただける方に限らせていただきます。

・アルバイト中の私用写真撮影・動画撮影は禁止です。

・雇用元はシェアフル株式会社です。本件についてのシェアフル株式会社以外へのお問い合わせは受付いたしかねますのでご注意ください。

・アルバイト中に得た機密情報の口外は一切禁止です。事前に本件への同意をいただきます。

・当日はマスク着用、消毒などをご使用いただく場合がございます。

・応募資格は、日本国内在住者のみとなります。

・採用連絡時間に関するお問い合わせにつきましては、一切お受け致しません。

・事情により予告なく募集を中止する場合がございますので予めご了承ください。

◼️密蔵院 桜まつり 2026

開催スケジュール：2026年3月10日（火）～3月31日（火）

所在地：〒334-0057 埼玉県川口市安行原2008

運営者：桜まつり実行委員会

https://mitsuzoin-sakura.com/festival-games

※シェアフル超バイト：ユーザーが自分のスキマ時間に自身の経験やスキルを活かしながら多様な業種・職種のお仕事に挑戦する“きっかけ”を広く提供していくサービスです。普段生活している中で経験することがない、想像を超えたインパクトのある“特別なアルバイト募集企画”として、「超バイト」を実施しています。

https://sharefull.com/content/superjob/20870/

【運営サービス】

■スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,200万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。

※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2026年3月時点）

2026年2月より全国で俳優・萩原聖人さん、声優・芹澤優さんを起用したWEB CMを放映しています。

映像URL：https://youtu.be/PXbpTGAj0Po

■SaaS型シフト管理サービス『シェアフルシフト』＜ https://www.sync-up.jp/ (https://www.sync-up.jp/)＞

『シェアフルシフト』は、飲食、小売、物流をはじめとしたサービス系企業を対象に、アルバイトスタッフからのシフト希望収集、シフト作成、複数店舗間のヘルプ調整が可能なSaaS型シフト管理サービスです。

人材不足の課題を抱えるお店が増えている中、限られた人数での最適なシフト管理や、シフト表作成の工数削減による業務効率化に貢献します。

■人材紹介サービス『シェアフルエージェント』＜https://s.sharefull.com/agent/ (https://s.sharefull.com/agent/)＞

シェアフルエージェントは、求職者に対し正社員の仕事を紹介する人材紹介サービスです。スキマバイトアプリ『シェアフル』における就業実績データを活用し、正社員・長期就業を希望する求職者と企業との最適なマッチングを実現します。履歴書・職務経歴書の作成サポートや、『シェアフル』での就業実績を評価基準とした書類選考免除制度により、求職活動の効率化と選考精度の向上を両立。長期就業を希望するユーザーニーズに応えるべく、採用活動の迅速化と質的向上を支援しています。

【運営会社】

■シェアフル株式会社

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

■PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。