【DATE BACK TO DAWN】ラウドロックバンド DATE BACK TO DAWN、前例のないケバブ店コラボでサライケバブ綱島店テーマソング「宮殿の秘宝」公開

DATE BACK TO DAWN

ラウドロックバンド DATE BACK TO DAWN は、サライケバブ社長承認のもと、サライケバブ綱島店（Saray Kebab Tsunashima）のテーマソング「宮殿の秘宝」 を制作しました。

本企画は、飲食店とバンドによるコラボレーションにとどまらず、楽曲制作、ミュージックビデオ公開、演奏動画・インタビュー動画の発信、ライブイベント連動までを一貫して展開する異業種コラボレーション企画です。

「宮殿の秘宝」のミュージックビデオはすでに公開されており、Instagram Reelsでは21,000回再生を記録。さらに、3月16日（月）に渋谷CYCLONEで開催されるライブイベントでは、サライケバブの実店舗出店に加え、テーマソング「宮殿の秘宝」のライブ披露も予定しています。

サライケバブ綱島店とのコラボレーションについて

サライケバブ綱島店テーマソング「宮殿の秘宝」キービジュアル

今回の「宮殿の秘宝」は、サライケバブ綱島店とのコラボレーション企画として制作されました。

DATE BACK TO DAWNが持つヘヴィなサウンドとキャッチーなメロディ、そしてサライケバブ綱島店の個性あるカルチャーを掛け合わせることで、これまでにないユニークなテーマソングが誕生しました。

本企画は、サライケバブ社長承認のもと実現した取り組みであり、店舗単位のコラボレーションでありながら、楽曲・映像・ライブ体験までを含めた立体的な展開を行っています。

また本企画では、サライケバブのユニフォーム提供協力のもと、メンバーの Nobuyuki Tabata（NOBU） による弾いてみた動画やインタビュー動画もすでに公開しており、楽曲制作にとどまらないビジュアル面・発信面まで含めたコラボレーションとして展開しています。

なお、サライグループは都内12店舗・横浜2店舗の計14店舗を展開しており、今回の「宮殿の秘宝」はそのうち綱島店とのコラボレーションとして実現しました。

テーマソング「宮殿の秘宝」について

サライケバブ綱島店前で撮影した、店舗スタッフとDATE BACK TO DAWNの集合写真

「宮殿の秘宝」は、サライケバブ綱島店をモチーフに制作された楽曲で、ケバブをテーマにした新たなコンセプト「ケバブメタル」とも呼べるユニークな作品です。

一度聴いたら耳に残るキャッチーさと、ライブ映えする高揚感をあわせ持ち、バンドの新たな表現のひとつとして位置づけられる楽曲となっています。

楽曲制作を手がけた Nobuyuki Tabata は、DATE BACK TO DAWNのメンバーとして活動するほか、YouTube登録者数110万人超のロシアン佐藤のテーマソングを含む楽曲制作も手がけています。

また、Instagramでは約1.3万人のフォロワーを持ち、Acacia Guitars公式アーティスト、Quantum Industriesエンドーサーとしても活動しています。

ミュージックビデオおよび関連動画について

「宮殿の秘宝」のミュージックビデオはすでに公開されており、Instagram Reelsでは21,000回再生を記録しています。

本MVでは、楽曲そのもののインパクトだけでなく、今回のコラボ企画ならではのビジュアルや世界観も打ち出しています。

さらに、メンバーのNobuyuki Tabataによる弾いてみた動画や、企画背景を語るインタビュー動画もすでに公開しており、音楽・映像・ビジュアルを横断した発信を行っています。

3月16日（月）開催ライブイベントについて

「宮殿の秘宝」ミュージックビデオの場面カット

3月16日（月）に渋谷CYCLONEで開催される「サライケバブ × DATE BACK TO DAWN『宮殿の秘宝』」ライブイベントでは、テーマソング「宮殿の秘宝」のライブ披露を予定しています。

さらに当日は、サライケバブが会場内に実際に出店予定となっており、楽曲だけでなく、リアルな飲食体験を含めてコラボの世界観を楽しめる内容となっています。

また、綱島店スタッフとの特別なコラボ演出も企画中です。

DATE BACK TO DAWNについて

3月16日（月）渋谷CYCLONEで開催される「宮殿の秘宝」ライブイベントのフライヤーおよびタイムテーブル

DATE BACK TO DAWN は、日本を拠点に国内外へ向けて活動を展開するラウドロックバンドです。

ヘヴィなサウンドとキャッチーなメロディを融合させた楽曲を武器に、音楽性と企画性をあわせ持つ独自のスタイルで存在感を発揮しています。

音楽活動に加え、映像・SNS発信・異業種コラボレーションなど多角的なアプローチにも積極的に取り組んでおり、今回のサライケバブ綱島店との企画も、その独自性を象徴するプロジェクトのひとつです。

今後の展開

DATE BACK TO DAWNは今後も、音楽そのものの魅力に加え、企画性・発信力・ライブ体験を掛け合わせた取り組みを通じて、新たな価値を提案してまいります。

今回の「宮殿の秘宝」プロジェクトを通じて、バンドと店舗、音楽とカルチャー、人と体験がつながる新しいコラボレーションのあり方を発信していきます。

イベント情報

イベント名：サライケバブ × DATE BACK TO DAWN「宮殿の秘宝」

日程：3月16日（月）

会場：渋谷CYCLONE

内容：テーマソング「宮殿の秘宝」のライブ披露、サライケバブ出店 ほか

関連リンク

ミュージックビデオ(https://www.youtube.com/watch?v=BT8l6zCtfG4)

Nobuyuki Tabata ベース弾いてみた動画（Instagram Reels）(https://www.instagram.com/p/DVnVAJPk4U_/)

インタビュー動画（Instagram Reels）(https://www.instagram.com/p/DVtASVmE9GK/)

DATE BACK TO DAWN 公式 Instagram(https://www.instagram.com/datebacktodawn/)

サライケバブ綱島店 公式 Instagram(https://www.instagram.com/saraykebab.tsunashima/)

お問い合わせ先

DATE BACK TO DAWN

担当：Nobuyuki Tabata

メール：contact@nobuyukitabata.com

Instagram：https://www.instagram.com/nobu_dbtd/