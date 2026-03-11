春の門出に、イエローボックスを。心に残る香りのギフト5選。一部店舗で刻印サービスも実施中。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンは、贈る方の印象や予算に合わせて選べる、春におすすめのギフトを全国の店舗や公式通販サイトにて限定発売中です。

春は、ホワイトデーや卒入学、就職など、人生の節目を祝う季節。そんなかけがえのない瞬間を、より思い出深いものにしてくれる香りのギフトを贈りませんか。心がはずむ太陽のようなイエローボックスに、気持ち和らぐ植物や花々の香りを詰めて、大切な方へ想いを届けて。

ロクシタン公式通販サイト： https://jp.loccitane.com/pages?fdid=Gift

ロクシタンイエローが映える、香りのギフト5選

感情や記憶と結びつく“香り”。香りとともに感謝やお祝いの気持ちを伝えませんか？

人生の門出を祝う特別なシーンを彩る、さまざまな香りのギフトがロクシタンなら揃います。

自然豊かなオート・プロヴァンスの植物や花々からインスパイアされた多様な香りの中から、あなたの想いに重なるギフトをぜひ見つけてください。

おすすめギフト１. 迷ったらこれ。新しい門出に指先を彩る「シア ハンドクリーム」

「指先から幸運が舞い込むように」と願いを込めて、新しい門出にはハンドクリームを贈りませんか？ロクシタンギフトの定番「シア ハンドクリーム」は、高保湿ながらべたつかない使い心地とスタイリッシュなデザイン、ほっとする優しい香りで、年齢、性別問わず誰からも喜ばれます。

カリテコンフォート シア ハンドクリーム BOX入り 税込3,520円

おすすめギフト２. 引っ越し祝いに。至福のバスタイムを贈る「シャワーオイル」

引っ越しで新生活を迎える方には、バスタイムを贅沢な時間に変えるシャワーオイルを。オイルで洗う贅沢な「アーモンド シャワーオイル」は、オイルがミルク状に変化し、肌をしっとりと洗い上げるロクシタンの人気ボディケア。香りも心地よく、贈り物として高い満足度を誇ります。

アーモンドモイスチャライジングシャワーオイルBOX入り

税込4,180円

おすすめギフト３. 送別ギフトに。夜のリラックスタイムを贈る「ピローミスト」

これまで頑張ってきたあの人には、おやすみ前のリラックスタイムを豊かに彩るピローミストを。一日の終わりに枕にひと吹きすれば、ラベンダーの癒しの香りに包まれます。オンライン限定の人気アイテムです。

プロヴァンスアロマ ピローミスト(リラクシング) BOX入り

税込4,400円

おすすめギフト４. 入学や就職祝いなど、エールを贈りたいあの人に。「ミモザ」の香りの限定キット

春から新しい環境に挑戦する方には、気持ちを前向きにしていれる「ミモザ」の香りでエールを贈りませんか？ いつでも香りを楽しめるミモザのハンドクリームと、1秒で濃密泡がでてくる人気の泡洗顔のセットなら、忙しい日々にもぴったりです。このキットの販売収益の一部は女性のエンパワーメント活動にも寄付されます。

ウーマンズデー チャリティキット 税込6,820円

・レーヌデプレ イルミネイティングクレンジングフォーム 150mL(現品)

・ミモザ パフュームド ハンドクリーム 30mL(現品)

おすすめギフト５. 卒業シーンに。春の香りの「ネロリオーキデ」＆「フルールドスリジエサクラ」キット

華やかなネロリオーキデのミニフレグランスと、春限定のサクラハンドクリームを組み合わせた季節の香りを堪能できる特別なセット。卒業などお花に包まれる思い出深いシーンを、春の香りが彩ります。

ネロリオーキデ＆フルールドスリジエサクラ フレグランス＆ハンド 税込5,280円

・ネロリオーキデ オードトワレ 10mL(現品)

・フルールドスリジエサクラ[チェリーブロッサム] パフュームド ハンドクリーム 30mL(現品)

世界に一つの贈り物。ハンドクリームの刻印サービス

一部店舗限定で、ハンドクリームの刻印サービスも実施中。

贈る方のお名前などを刻印して、他にはない特別なギフトに。

＜刻印サービス実施店舗＞

・SHIBUYA TOKYO

・渋谷ヒカリエSinQs メゾン・デ・カド―ロクシタン

・ルミネ新宿２店

・ジェイアール名古屋タカシマヤメゾン・デ・カド―・ロクシタン

・うめだ阪急店

※詳しくは上記店舗にてスタッフにお問い合わせください。

