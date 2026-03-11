「スカルプD ボーテ　フワリー」から薬用育毛美容液が新登場！女性の頭皮環境とヘアサイクルに着目した土台ケアで育毛・発毛を促進

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）の女性向けヘアケアブランド「スカルプD ボーテ」は、根元からふんわり髪を叶える「スカルプD ボーテ フワリー」から医薬部外品の「スカルプD ボーテ フワリー 薬用育毛美容液」を2026年3月11日（水）よりトモズを始め、一部ドラッグストアにて順次発売を開始いたします。

フワリー公式サイトはこちら：https://sd-beaute.angfa-store.jp/brand/fuwaly/

■根元からふんわり髪を叶える「スカルプD ボーテ フワリー」とは

「スカルプD ボーテ フワリー」は、「スカルプD ボーテ」から2023年に誕生した“ファーストボリュームケア”ブランドです。髪がペタンとする、巻き髪がすぐ取れるなどのスタイリングのお悩みを、うるおい成分「コラーゲンペプチドD※」がふわっと根元の立ち上げをサポートし、時間が経っても巻き髪が崩れにくいふんわり髪へと導くシャンプー&トリートメントパックを展開。手軽に髪のふんわり感を出したい女性におすすめのブランドです。

※ハリコシ成分：加水分解コラーゲン、パルミトイルペンタペプチド-4、オリーブ油脂肪酸セテアリル、 オリーブ油脂肪酸ソルビタン、ポリクオタニウム-10

■本格的な育毛・発毛ケアを叶える「薬用育毛美容液」が新登場！

この度、「スカルプD ボーテ フワリー」から医薬部外品の「スカルプD ボーテ 薬用育毛美容液」を新たに発売いたします。本製品は、「スカルプD ボーテ」で長年研究してきた“年齢変化による女性の髪悩み”の知見を活かし、年齢による薄毛のお悩みをケアしながら「スカルプD ボーテ フワリー」が目指すふんわり髪を叶えるアイテムです。ケアしながらもシャンプーやスタイリング剤の香りを邪魔しない無香料設計や、ヘアカラーを楽しむ方に向けた低アルコール処方※など続けやすさにこだわりつつ、生薬を含む4種の育毛有効成分を配合し、ボリューム感のある美しい髪へと導きます。

※スカルプD ボーテ フワリー育毛剤シリーズ内において

■商品特徴

1.4種の育毛有効成分配合。抜け毛を防ぎ、発毛を促進

育毛有効成分として、薬用植物である甘草（カンゾウ）の根に含まれる「グリチルリチン酸ジカリウム」など4種の育毛有効成分を配合。かゆみや炎症を抑え薄毛や抜け毛を予防し、発毛を促進します。

2. 11種のアミノ酸と植物由来成分9種を配合。

低アルコール処方※でカラーを楽しむ方にもおすすめ

育毛有効成分に加え、髪の主成分である「ケラチン」を構成するアミノ酸を11種※1、植物エキスを9種配合し、健やかな髪の成長をサポートします。さらに、カラーを楽しむ方にも気軽にご使用いただけるよう、低アルコール処方※にこだわりました。

※1 すべて保湿成分

※2 スカルプD ボーテ フワリー育毛剤シリーズ内において

3.べたつかず頭皮になじみやすい、スタイリングも邪魔しないテクスチャー

髪や頭皮にすっとなじむ、みずみずしく軽やかなテクスチャーを採用しており、べたつきや重たさを感じさせません。

また、無香料なのでシャンプーやスタイリング剤の香りの邪魔になる心配もありません。

4.女性の敏感頭皮の寄り添う6つのフリー設計

シリコン、鉱物油、合成着色料、サルフェート※、パラベン、香料の6つのフリー設計にこだわりました。毎日使っていただきたいからこそ、継続しやすい処方にこだわりました。

※ラウレス硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸アンモニウムなど

■商品概要

商品名：スカルプD ボーテ フワリー 薬用育毛美容液

販売名：薬用ヘアエッセンスLF4

価格：2,610円（税抜）/ 2,871円（税込）

容量：100mL

分類：医薬部外品

販路：トモズなどの一部ドラッグストア※お取り扱いのない店舗もございます。

発売予定日：2026年3月11日(水)より順次発売

＜ご使用方法＞

・髪をかき分け、ノズルの先を頭皮に軽くあて、頭皮に液が直接あたるように塗布してください。

・分け目をずらしながら、頭皮がしっとり濡れる程度を目安に塗布してください。

・指の腹を使ってマッサージしながら頭皮全体になじませます。

※画像はイメージです。