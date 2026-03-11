【ロンハーマン】チュニジアのクラフトブランド「LA LISTE TUNISIENNE」より、限定カラーのバスケットとスカーフを発売

株式会社リトルリーグ

LA LISTE TUNISIENNE（ラ・リスト・チュニジエンヌ）はチュニジアをベースとする工芸・日用品のブランド。1999年にフランスのファッションブランド、A.P.C.のプロジェクトとしてスタートしました。A.P.C.の創業者であるジャン・トゥイトゥのルーツであるチュニジアのオリーブオイル、室内履き、フータ（薄手の多目的布）、バスケットなどを展開し話題を集めました。妹のロランス・トゥイトゥはこのキュレーションをサポートし、2010年にはパリからチュニスに拠点を移したロランス・トゥイトゥによるコレクションとしてリスタート。イレギュラーながら発信と活動を続けています。

このたび、ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、辻堂店、六本木店にて、ラ・リスト・チュニジエンヌのアイテムを発売いたしました。

Drina Jane K. Basket (Exclusive) Price \25,300Scarf (Exclusive) Price \5,500

ケルケナ島の漁師たちが魚取りに使うカゴから着想を得た「Drina」バスケットは、ジェーン・バーキンが愛用していたことで有名な籐のバスケットへのオマージュとしてデザインされたアイテムです。今回のエクスクルーシブカラーでは、糸とスカーフのカラーを揃え、よりシンプルでコーディネートしやすいバランスに仕上げました。

バスケットの中には、ファウンダーのトゥイトゥの母も愛用していたチュニジアの伝統的なスカーフ「Takrita」を使用したポーチが付属。このスカーフは単品でも展開しており、スカーフやバンダナとしてもお使いいただけます。

Jerba Everyday Basket Price \28,600 / Charm Price \1,100Fouta Price \9,350

店頭では、キュートな魚や帽子モチーフのチャーム、カゴバッグ、フータ、キャンドルなどのインラインアイテムもあわせてご覧いただけます。

チュニジアの文化とクラフトの魅力が詰まったコレクションを、ぜひ店頭でご覧ください。

発売店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、辻堂店、六本木店

