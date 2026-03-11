【Renta!】Wisdomhouse作品『弟の彼氏奪います』の独占先行配信を開始！

株式会社パピレス

株式会社パピレス（東証スタンダード3641、所在地：東京都千代田区、代表取締役：松井康子）は、2026年3月11日（水）に、Wisdomhouse作品『弟の彼氏奪います』の独占先行配信を開始したことを発表いたします。

この度、マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」（https://renta.papy.co.jp/）では、2026年3月11日（水）より、Wisdomhouse作品『弟の彼氏奪います』の独占先行配信を開始いたします。

大人気韓国BL作品がついに日本初上陸！Renta!にて独占先行配信を開始しました！2話まで無料、そして3話以降もレンタル付きでお得に読むことができます。3月11日（水）の配信では一挙8話を配信し、3/18（水）まで毎日更新予定です。以降も毎週更新を予定しておりますので、Renta!でしか読むことができない本作品をぜひRenta!でお楽しみください♪

■作品情報

『弟の彼氏奪います』

著者：DAONG

発行：Wisdomhouse

配信開始日：3月11日（水）

初回配信話数：8話

※以降、毎週更新予定

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/415978/

■あらすじ：

【弟の恋人を誘惑しろ！】

魔性の男ペク・ソヌはある日、一卵性双生児の弟ヨヌから頼みごとを受けた。

弟は今、彼氏ユン・ジュウォンと破局の危機に直面。それを阻止してほしいという…。

弟の彼氏は財閥の御曹司。別れればこの先二人の生活は成り立たなくなる。

そこでソヌは弟と入れ替わる作戦をとる。

ソヌはあらゆる手を使ってジュウォンを誘惑するが、反応は冷ややか。

どうやっても手応えがないことに嫌気が差したソヌはやけ酒をあおり…

その晩、初めてジュウォンと一線を越えてしまう。

翌朝、180度態度が変わったジュウォンにペクソヌは戸惑うが…？

■キャラクター紹介

■作品ページはこちら

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/415978/

■マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」について

URL：https://renta.papy.co.jp/

「Renta!」は「誰でも、手軽に、安価に」電子書籍の閲覧ができるサービスとして、2007年にオープンいたしました。

現在までに多数のユーザーにご利用いただき、2025年には、会員数1050万人を突破いたしました。コミックや小説・実用書、タテコミやアニコミ等の次世代コンテンツに加えて、SNSで話題のショートドラマやアニメなどの動画も続々入荷しており、いつでも・どこでも・簡単に・好きな端末で楽しめます。※1

価格設定は48時間閲覧方式の「レンタル」を採用し、安価な書籍閲覧を実現しております。また、レンタルだけではなく「購入」も可能で、「手軽にちょっと読みたい」と「繰り返し何度でも読みたい」という、異なるニーズに対応しています。

なお、Renta!では書籍の作品データやユーザーの利用状況を、株式会社パピレス提供のクラウド上に保管します。これにより、利用シーンによる閲覧デバイスの使い分けは勿論、モバイル端末の紛失・故障・機種変更等に際しても、引き続き別の端末から作品を楽しめます。

※1 閲覧期間と価格の設定は個々のコンテンツによって異なります。予めご了承下さい。

【会社概要】

■会社名 株式会社パピレス

■代表者 代表取締役 松井 康子

■資本金 4億1,446万円

■設 立 1995年3月31日

■所在地 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル

■TEL 03-6272-9533（代表）

■FAX 03-6272-9563

■URL https://papy.co.jp/corp_site/

■事業内容 電子書籍販売

【本件に関するお問い合わせ】

■会社名 株式会社パピレス

■担当 広報担当

■TEL 03-6272-9533

■FAX 03-6272-9563

■Email press@papy.co.jp