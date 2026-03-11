【初公開】当社サービス「高温水素下におけるクリープ試験受託」を展示会「H2 & FC EXPO 水素燃料電池展」にてご紹介

リックス株式会社当社サービス「高温水素下におけるクリープ試験受託」

国内外の産業界を下支えする”メーカー商社”であるリックス株式会社(本社：福岡市博多区、代表取締役社長執行役員 安井 卓、以下 当社)はこの度、九州工業大学と共同開発した試験機による「高温水素下におけるクリープ試験受託」を、H2 & FC EXPO 水素燃料電池展(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fc.html)（2026年3月17～19日）にて初めてご紹介することをお知らせします。

また、上記期間内において、水素脆化の専門家であり本試験機の開発責任者を務めた薦田亮介准教授（九州工業大学）によるオープンセミナー「高温水素下における材料強度特性評価の重要性」も開催します。

当社サービス「高温水素下におけるクリープ試験受託」について

次世代水素機器（SOFC、水素エンジン等）の設計に不可欠な、高温水素環境下での材料の長寿命・安全性を評価するクリープ試験を受託・データ提供するものです。



短納期、専門家による見解付き、高温対応などの特長があります。なお、本試験機は、九州工業大学と当社の共同研究・開発品となります。

薦田亮介准教授（九州工業大学）によるセミナーのご案内

試験受託の詳細はこちら :https://www.rix.co.jp/products_services/products/category/sustainablepro/post_123/水素脆化の専門家である九州工業大学・薦田亮介 准教授のオープンセミナーも開催

同展示会の期間内にて、薦田准教授によるオープンセミナー「高温水素下における材料強度特性評価の重要性」を開催します。

H2 & FC EXPO 水素燃料電池展について

当社について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75072/table/44_1_396e0498663db0b49122c6725e1fc174.jpg?v=202603111151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/75072/table/44_2_3d46f1633eb82cda4826c319a8dfdeb5.jpg?v=202603111151 ]

当社は、鉄鋼、自動車、電子・半導体、ゴム・タイヤ、工作機械、環境、紙パルプ、高機能材、食品業界向けに、産業機械や部品・サービスを提供しているメーカー商社です。

■本社所在地：福岡市博多区東比恵一丁目４番10号 S-GATE FIT 東比恵 5階

■創 業：1907 年(明治 40 年)

■代 表 者：安井 卓（代表取締役社長執行役員）

■証券コード：7525（東証プライム / 福証 ）