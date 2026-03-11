【ニューエラ】刺し子職人のコミュニティ「SASHIKO GALS（サシコギャルズ）」との初コラボレーションキャップ限定18点を抽選販売
スポーツ・ファッションのグローバルブランドであるニューエラは、岩手県大槌町を拠点に2024年3月11日に発足した刺し子職人のコミュニティ「SASHIKO GALS（サシコギャルズ）」とのコラボレーションによるキャップを、18点限定で3月20日（金・祝）に発売いたします。
SASHIKO GALSは、日本古来の技法「刺し子」を現代の感性で再解釈し、手仕事を通じて文化とコミュニティを未来へつなぐプロジェクトとして、これまでもスニーカーやアートピースなど、素材やジャンルを限定せずに展開してきました。
本コラボレーションでは、ニューヨーク・ヤンキースとロサンゼルス・ドジャースのチームロゴを配した59FIFTY(R)（フィフティーナインフィフティー）と、サンディエゴ・パドレスのロゴを配した9TWETY(TM)（ナイントゥエンティー）の3種を販売いたします。
【ラインアップ】 ※価格はすべて税込
（１）［59FIFTY(R) NEW YORK YANKEES］ 110,000円
Front
Left Side
Back
Right Side
（２）［59FIFTY(R) LOS ANGELS DODGERS］ 99,000円
Front
Left Side
Back
Right Side
（３）［9TWENTY(TM) SAN DIEGO PADRES］ 38,500円
Front
Left Side
Back
Right Side
18点のみの希少な限定商品となりますので、事前抽選による販売とさせていただきます。購入ご希望の方は、以下の応募フォームにて詳細をご確認ください。
応募期間：3月18日（水）17:00まで
当選発表：3月19日（木）より、当選された方のみに、応募の際にご登録いただいたメールアドレス宛てに「news@news.neweraonlinestore.jp」よりご連絡いたします。
※上記アドレスからのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。
入金方法：応募フォーム記載の店舗にご来店のうえ、現金、クレジットカード、各種QR決済などでお支払いください。メールに記載の指定期間内にお支払いの確認ができない場合は、次の当選者へ購入権が移りますので、あらかじめご了承ください。
※以下の条件を満たしている方が対象となります。
・会員プログラム『ニューエラリワード』に登録していること（無料）
・ニューエラ公式サイトのニュースレターを購読すること（無料）
応募フォームはこちら https://www.neweracap.jp/pages/sashiko-gals
【LOOK PHOTOS】
【MOVIE】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m87n09feIaU ]
【KUONでの販売について】
本コレクションは、ニューエラでの抽選販売に加え、以下の店舗でも販売を予定しております。
販売開始：3月20日（金）12:00～
KUON Flagship Store 東京都渋谷区神宮前2-15-10
KUON オンラインストア 販売方法などの詳細は、KUON STORE公式Instagram
（@kuon_store(https://www.instagram.com/kuon_tokyo_official/)）をご確認ください。
【SASHIKO GALSプロフィール】
日本古来の技法「刺し子」。
それを現代の感性で再解釈し、手仕事を通じて文化とコミュニティを未来へつなぐプロジェクトが SASHIKO GALS（サシコギャルズ） です。
伝統をただ守るのではなく、次の世代へと手渡すために更新し続けること。
その姿勢を、プロダクトと現場の両面から体現しています。
人と技術、そしてストーリーによって成立する、自立した文化プロジェクトとして活動しています。
サシコギャルズは、岩手県大槌町を拠点に活動する刺し子職人のコミュニティです。
2024 年3 月11 日、東日本大震災から13 年という節目の日に発足しました。
その源流は、復興支援から始まった「大槌刺し子プロジェクト」にあります。
発足当初15 名だったメンバーは、現在では40 代から80 代までの女性を中心に23名へと広がりました。
活動は大槌町を拠点としながら、東京・大阪へと広がりを見せ、
地域に根差しながらも都市と接続する、新しい文化循環の形を生み出しています。
スニーカー、帽子、アートピースなど、素材やジャンルを限定せず展開。
熟練の刺し子技術によって新たな価値を創出しています。
その独自性は国内外のファッション業界から高い評価を受けています。
一点一点の手仕事には、記憶と誇り、そして未来への意思が縫い込まれています。