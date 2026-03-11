『そうだ 京都、行こう。Presents NAKED meets 世界遺産 醍醐寺 -醍醐花見 ―』の夜桜をさらに楽しむコラボレーション企画を発表

株式会社ネイキッド

株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC. 、所在地：東京都渋谷区、代表：村松亮太郎）は、世界遺産・醍醐寺（京都市伏見区）にて、2026年3月27日(金)～4月12日(日)の期間、『NAKED meets 世界遺産 醍醐寺―醍醐花見―』において、醍醐寺とのイベント限定コラボレーション御朱印や老舗茶舗・福寿園との呈茶体験、和ろうそくワークショップ、そして夜桜と共に楽しむ飲食メニューをお届けします。

■イベント限定御朱印を、数量限定で授与

今回の開催イベントのコラボレーションとして生まれた数量限定の御朱印。夜桜の舞う特別なデザインとなっております。キービジュアルをあしらったコラボ御朱印を、イベント期間中限定で観音堂前特設コーナーにて授与いたします。

販売価格：1躯1,000円

※数量限定のため、無くなり次第終了です。

※夜間イベント中のみの授与となっております。

■国宝「五重塔」のライトアップと野点茶道アート

国宝・五重塔前には、立礼による茶道とネイキッドのアートテクノロジーを融合させた特別な呈茶席を設けます。福寿園の石臼挽き宇治抹茶なお茶を用い、伝統的な所作に合わせてデジタルアートが広がる演出を展開。

気軽に呈茶を体験いただける一般席と、より間近で演出をご覧いただける特別席（1日24名限定）をご用意しております。また、特別席だけのお土産もご用意。茶道の動きと呼応する光の表現を間近に感じながら、桜に囲まれた空間でお茶とお菓子をゆったりとお楽しみいただけます。

一般席：1,000円（税込）

特別席：1,500円（税込）(1日24名限定)

■和ろうそく伝統工芸ワークショップ、グッズ販売

和ろうそくの伝統工芸ワークショップを開催。京都に受け継がれてきたものづくりの精神に触れ、鑑賞だけではない“参加する文化体験”を創出します。

醍醐花見の思い出をご自宅に持ち帰ることができます。

和ろうそく伝統工芸ワークショップ：1,500円（税込）

■お花見飲食メニュー紹介

飲食エリアでは京風おでんをはじめ、桜ラテや福寿園ほうじ茶・煎茶・玄米茶などを取り揃えています。

おでん(3種/大根・卵・玉こんにゃく2個)：600円（税込）

桜ラテ(HOT)：600円（税込）

お茶(煎茶・ほうじ茶・玄米茶)：300円（税込）

※画像はイメージです。

■地下鉄・バス1日券/地下鉄1日券提示で「NAKEDディスタンス提灯(R)」無料レンタル特典

期間中、地下鉄・バス1日券又は地下鉄1日券をご提示いただくと、通常500円でレンタルしている「NAKEDディスタンス提灯(R)」を無料でお貸し出しいたします。

※来場日と同日利用の1日券をご提示の方に限ります。

※数量には限りがございます。

＜作品紹介＞春灯の仁王門

照らし出された仁王門と、静かに佇む金剛力士像。

門をくぐると、往く道を示す行灯が来場者を迎えます。

桜文様に光る提灯を片手に、「醍醐の花見」を思わせる春の調べが、静かに耳に届いてきます。

国宝「金堂」桜絵巻

国宝「金堂」を舞台に、伝統文様や、醍醐寺の歴史を感じさせるプロジェクションマッピングショーが繰り広げられます。ＪＲ東海「そうだ 京都、行こう。」とのコラボレーション演出も実施。満開の桜のライトアップとともに、ここでしか味わえない特別な体験をお届けします。

国宝「五重塔」夜桜茶席

国宝「五重塔」の前では、立礼による茶道とネイキッドによるアートテクノロジーを融合させた、特別な呈茶席を設けます。

桜に囲まれた空間の中で、所作や光の演出を間近に感じながら、お茶とお菓子をゆったりと味わうことができます。（※事前予約不要。別途料金がかかります。）

煌めき桜吹雪

弁天池には、ライトアップされた弁天堂や桜が静かに映り込みます。

水面に揺れる光と景色を眺めながら、移ろう季節の美しさに心を委ねるひとときをお過ごしください。

『NAKED meets 世界遺産 醍醐寺―醍醐花見―』 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1153_1_1130c6cb534b4d29f874688f31a80959.jpg?v=202603111151 ]

イベント公式サイト：https://event.naked.works/daigoji/spring/jp(https://event.naked.works/daigoji/spring/jp)

NAKED, INC.（ネイキッド）について

1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。2025年から、京都駅ビル東広場を舞台に、京都の伝統・食・アートが融合した文化発信を担う『庭プロジェクト』を始動し、観光と日常が交差する新たな文化体験の創出に取り組んでいる。

代表作には、東京駅プロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』、世界で開催中の花の体感型アート展『NAKED FLOWERS』、食×アートの体験型レストラン『TREE by NAKED yoyogi park』、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出、シンガポール屈指の動物園マンダイ・ワイルドライフ・リザーブとのコラボイベント、『NAKED meets 二条城』、京都駅ビル東広場のリニューアルプロジェクト『庭プロジェクト』など。

■NAKED, INC. ：https://naked.co.jp

■Official Instagram ： https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook： https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter ： https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube ：https://www.youtube.com/c/NAKEDINC