【くふうイエタテ調査】栃木県・群馬県の「世帯年収別・住みたいエリア」ランキングを発表！栃木県の1位は宇都宮市、群馬県の1位は高崎市

株式会社くふう住まい

住まいの相談窓口「くふうイエタテカウンター」、注文住宅やリフォームを考えている方向けの住宅イベント「くふうイエタテフェア」を運営する株式会社くふう住まい（本社：東京都港区、代表取締役社長：長井 健尚）は、栃木県内 および、群馬県内の利用者を対象に「世帯年収別・新築一戸建ての住みたいエリア」を調査しました。その結果、栃木県では宇都宮市、群馬県では高崎市が全世帯年収層において1位を獲得し、世帯年収にかかわらず利便性の高い主要都市に人気が集中する傾向が明らかとなりました 。

栃木県・群馬県 【新築・一戸建ての”住みたいエリア” ランキング】

［調査概要：くふうイエタテカウンター「栃木県内・群馬県内で新築・一戸建ての住みたいエリア」に関する調査］

調査対象：「くふうイエタテカウンター」栃木県内 1店舗・群馬県 3店舗の利用者

有効回答数：534名

調査方法：店舗利用者へのアンケート調査（※）

調査期間：2024年12月1日～2025年11月30日

※ 新築・一戸建て購入希望者：「住みたい」と希望したエリアについてのアンケート集計人数

栃木県 調査要約：

・栃木県では「宇都宮市」が104名と圧倒的に多く、住宅検討エリアとして突出した人気を集めました。

県内最大都市としての利便性や生活環境の充実度が評価されていることがうかがえます。

・2位は「さくら市」、3位は「鹿沼市」が同数で続き、宇都宮市近郊のエリアが上位にランクインしました。都市部へのアクセスと比較的落ち着いた住環境を両立できるエリアへの関心が見られます。

群馬県 調査要約：

・群馬県では「高崎市」が110名と最多となり、県内で最も人気の住宅検討エリアとなりました。

交通利便性や商業機能の充実など、生活利便性の高さが支持を集めていると考えられます。

・2位は「前橋市」、3位は「伊勢崎市」となり、県央から南部の主要都市が上位を占める結果となりました。

【栃木県・群馬県】：世帯年収別の”住みたいエリア” ランキング

■ 調査結果トピックス

・年収帯を問わず、栃木県は「宇都宮市」、群馬県は「高崎市」に人気が集中

県内の中心都市として、交通利便性や商業施設、医療・教育などの生活インフラが集積していることから、世帯年収にかかわらず住宅検討者から広く支持を集めていることがうかがえます。

・栃木県では「宇都宮市」に人気が集中する一方で、さくら市や鹿沼市など宇都宮市周辺のエリアにも一定数の検討が見られました。これらの地域は、宇都宮市への通勤アクセスを確保しながら、比較的広い土地や落ち着いた住環境を確保しやすいことから、都市利便性と住宅条件のバランスを重視する層から支持を集めていると考えられます。

・群馬県では「高崎市」が最多となる一方、前橋市や伊勢崎市といった県央から南部にかけての主要都市にも住宅検討が広がる結果となりました。特に高崎市は交通利便性の高さが評価されている一方、前橋市や伊勢崎市では、生活環境や住宅価格、土地の広さとのバランスを重視する層から一定の支持を集めている傾向が見られます。

栃木県・群馬県の”住みたいエリア” ：志望理由について

■ 調査結果トピックス

・宇都宮市では、「通勤・アクセス」と「価格・土地条件」（坪単価、予算、土地の広さなど）がそれぞれ13件と同程度となり、生活利便性と住宅取得条件のバランスを重視する傾向が見られました。県内最大都市としての利便性を維持しつつ、比較的広い土地や住宅取得条件を重視する住宅検討者の意識がうかがえます。

・高崎市では、志望理由として「通勤・アクセス」（駅近、新幹線利用、高崎駅へのアクセスなど）が25件と最も多く、他の要因を大きく上回りました。北関東の交通拠点である高崎駅を中心に、首都圏へのアクセスの良さや移動利便性が、住宅検討エリアとしての魅力につながっていると考えられます。

・宇都宮市では、地元のつながりや住まいの安全性を重視する傾向が顕著です 。「実家・親族」の近さを理由に挙げた回答が8件あり 、利便性のみならず、共働き世帯などが親のサポートを得やすい環境を重視していることが浮き彫りとなりました 。

・高崎市では、「子育て・教育」を志望理由に挙げた回答が9件にのぼりました。交通利便性によって生まれる時間的な余裕を、子どもの教育や家族との時間に充てたいと考える子育て世代から、一定の支持を集めていることがうかがえます。

［志望理由のコメント］

・新築・一戸建て購入希望者：「住みたい」と希望したエリアについての志望理由を集計

・記述欄の未回答者を除区。

・要素定義（集計ルール）：自由記述で回答された「住みたい理由」を内容ごとに分類し、下記の定義に基づき集計しています。

１. 交通アクセス関連 ２. 実家・家族の近さ ３. 環境・景観 ４. 子育て・教育 ５. 安全・災害

６. 予算・価格／相場 ７. 土地条件 ８. 生活の好み・相性

