分離式パネルで設置しやすい！玄関やガレージを照らすソーラー充電式LEDセンサーライトを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、配線不要のソーラー充電で設置でき、1200ルーメンと4つの点灯モードで玄関やガレージを見守ることができ、5mケーブル付きの分離型ソーラーパネルを採用し、設置場所と日当たりの悩みを解決することができる、人感センサーLEDライト「800-LED101」を発売しました。
掲載ページ
LEDセンサーライト 人感センサー 屋外 ソーラー充電式 パネル取り外し式 自動点灯 防犯ライト 省エネ
型番：800-LED101
販売価格：5,437円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/800-LED101
おすすめポイント
・配線工事不要のソーラー充電式で、コンセントなどの電源いらずで手軽に設置可能
・分離型ソーラーパネル＋4つの点灯モードで、設置しやすく使用環境にも柔軟に対応
・最大1200ルーメンの明るさと人感センサーで、夜間の防犯・足元灯として活躍
コンセントがない場所にも、すぐ設置
「800-LED101」は、ソーラー充電式を採用した人感センサーLEDライトです。電源工事や配線の手間がなく、玄関まわり、駐輪場、ガレージ、倉庫の出入口など、これまで照明を増設しにくかった場所にも手軽に導入できます。コンセントが近くにない環境でも設置することができ、夜間の安心感をぐっと高められるのが大きな魅力です。
分離型パネルだから、日当たりを確保しやすい
本製品は、ライト本体とソーラーパネルを分けて設置できる分離型を採用。約5mのケーブルが付属しているため、ライトを設置したい場所と、日光をしっかり受けられる場所が離れていても柔軟に対応できます。設置場所の制約を受けにくく、効率よく充電しやすいのが特長。住宅の外壁や軒下などでも導入しやすい仕様です。
最大1200ルーメンで夜間をしっかり照射
高輝度LEDにより、最大1200ルーメンの明るさを実現。暗くなりがちな玄関先や通路、駐車スペースをしっかり照らし、帰宅時の視認性向上はもちろん、防犯対策にも役立ちます。また、IP44の防水仕様で、外にも安心して設置ができます。暗く不安な場所を減らし、生活をより快適にすることができます。
4つの点灯パターンで用途に合わせて使える
使用シーンに応じて選べる4種類の点灯パターンを搭載。帰宅時に人を感知して明るく点灯させたい場合や、夜間の見守りを重視したい場合など、目的に合わせた設定ができます。さらに、人感センサーによる自動点灯に加え、フラッシュ点灯を活用した防犯対策にも対応。暮らしの安心を支えながら、バッテリーの無駄な消費も抑えられます。
可動式ライトと選べる設置方法で使いやすい
左右のライトとセンサーは可動式のため、照らしたい方向に合わせて角度調整が可能です。広く照らしたい玄関先から、狙った場所を照射したい通路や出入口まで、設置環境に合わせた使い方ができます。さらに、壁面へのネジ固定に加え、クランプでの設置にも対応。防水仕様で屋外でも使いやすく、家庭から店舗まで幅広いシーンで活躍します。
商品詳細
