Melon、ウェルビーイングアワード2026「FINALIST賞」受賞

株式会社Melon

組織のエンゲージメントとウェルビーイングの課題解決を支援する株式会社Melon（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 大佑、以下Melon）は、株式会社朝日新聞社などが構成するウェルビーイングアクション実行委員会主催の「第4回ウェルビーイングアワード2026」モノ・サービス部門において、2026年3月10日(火)に「FINALIST賞」を受賞しました。

（左）WELLBEING AWARDS 2026審査委員長 前野隆司・慶應義塾大学名誉教授/武蔵野大学教授 （右）Melon代表取締役 橋本大佑

労働人口の減少が加速する中、ストレスやバーンアウトによる生産性低下は企業経営における深刻な損失となっています。

Melonはこれまで150社超・累計約9,000名の従業員に対してマインドフルネスを応用したセルフマネジメントプログラムを提供し、導入した企業の従業員のストレスが14%改善・心理的安全性が15%改善するなど、科学的なエビデンスに基づく成果を積み重ねてきました。

この取り組みが人々のウェルビーイング向上への貢献として評価され、今回の受賞につながりました。

■受賞の背景・取り組みについて

WELLBEING AWARDS（ウェルビーイング・アワード）は、ウェルビーイングアクション実行委員会（株式会社朝日新聞社・株式会社SIGNING）の主催で、「モノ・サービス」「活動・アクション」「組織・チーム」の各部門を対象に、人々の多様な幸福的価値観と健康に向き合い、認め合える社会づくりに特に貢献した事例に光を当て、世の中に広めていくことで、ウェルビーイングな社会を推進する取り組みです。

Melonは、（１）マインドフルネスを軸にセルフマネジメント力の習得・習慣化を支援、（２）アンケート等による組織の課題特定、（３）研修による知識啓発、（４）対面＋オンラインのマインドフルネスクラスで行動変容促進など、人と組織の内面から整えていく取り組みを推進しており、これが今回評価されました。

■法人向けサービス 導入実績・効果

項目実績

導入企業数約150社超

総受講者数約9,000名

疲労感の改善21%改善

睡眠の質の改善32.6%改善

ストレスの改善14%改善

心理的安全性の改善15%改善

プレゼンティーズムの改善20%改善

その他、レジリエンス（折れない心）の向上、集中力・判断力の向上、感情整理力の向上、自己肯定感や思いやりの育成、EQの向上が見られています。

※事前・事後アンケート結果に基づく

今後もMelonは、セルフマネジメントスキルの向上を通じて、個と組織、社会が変化を生き抜く力を築いていきます。

■株式会社Melon 代表取締役社長 橋本大佑の受賞コメント

このたびは「第4回ウェルビーイングアワード2026」FINALIST賞という名誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。審査委員の先生方、そして主催の朝日新聞社・SIGNINGの皆様に、心より感謝申し上げます。

私自身、外資系金融機関でのキャリアの中でマインドフルネスに出会い、その効果を自ら実感したことが、Melonを設立した原点にあります。現場で働く一人ひとりが、自らの心と向き合い、整える力を持てるようになること、その小さな変化が、チームや組織全体のパフォーマンスを変えていく。そのことを、150社超・約9,000名のお客様との取り組みを通じて、確信へと変えてきました。

今回の受賞は、私たちの取り組みへの評価であると同時に、「組織の中の心の健康」をテーマに真剣に向き合ってくださった、すべてのお客様や仲間たちへの賞でもあると受け止めています。まだまだ道半ばではありますが、この受賞を励みに、科学的なマインドフルネスの力をより多くの企業・個人に届け、日本のウェルビーイングな社会づくりに貢献し続けてまいります。

■株式会社Melonについて

Melonは、人と組織のウェルビーイング向上を支援するために、セルフマネジメント・ソリューションの社会実装を目指すスタートアップです。脳科学や心理学でエビデンスが認められたマインドフルネスを応用し、科学的なアプローチに基づいた人材・組織開発プログラムを法人・個人のお客様に提供しています。エンゲージメントやウェルビーイングの向上、メンタルヘルス予防、リーダーシップ開発等を目的としたプログラムを、研修、ワークショップ、オンラインツール、コンサルティングなどのサービスを通じて提供することで、個と組織、社会が変革を生き抜く力を築いていきます

代表者 代表取締役社長 橋本 大佑

所在地 東京都港区南青山6-2-2 南青山ホームズ301

設立日 2019年4月

資本金 6,650万円

公式サイト https://www.the-melon.com

法人サイト https://biz.the-melon.com/

創業者／代表取締役 橋本大佑 プロフィール

早稲田大学卒業後、シティグループ証券投資銀行本部を経て、米系資産運用会社のオークツリー・キャピタル・マネジメントで日本株運用に携わる。15年間の外資系金融機関でのキャリアの中で、マインドフルネス瞑想を継続し効果を実感。2019年に株式会社Melonを設立し、日本初のオンライン・マインドフルネスのプラットフォーム「MELONオンライン」をスタート。法人向けのマインドフルネス研修やイベント登壇、個人向けの講演など各方面でマインドフルネスを広める活動を継続中。