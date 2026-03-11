盛るためから自分を語るためのツールへ。平成の過剰装飾から、令和は内面を可視化するストーリーテリングへと進化。Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）が第3章インサイトサマリーを公開。

Fiom合同会社

Z世代に特化したクリエイティブカンパニーFiom合同会社（本社：東京都渋谷区、代表社員：竹下洋平）が運営しているZ世代の実態や価値観を分析するシンクタンク、Z-SOZOKEN(Z世代創造性研究所)は、2026年3月11日(水)にZ-SOZOKEN THINKTANK 最新調査研究レポートの第3弾として『Z世代のデコ文化』についての調査研究レポートの第3章インサイトサマリー「デコ文化の進化：盛るためのデコ→自分を語るためのデコ」をリリースしました。

Z世代同世代目線による分析で新たなインサイトを発掘、探求するZ世代特化の調査研究機関「Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）」が、最新レポートの第3章を独自に公開いたしました。

全62ページに渡る本レポートの変遷と定義の深掘りとなる第3章では、デコ文化の「歴史的進化」と「現代的な役割」に焦点を当てています。

かつての「盛るための文化」に留まるのではなく、なぜ「自分を語るためのデコ」が現代デコの核心となっているのか。

そして、デコという行為がいかにして彼らの「自己充足」や「思い出づくり」を支える装置として機能しているのか、その深層心理を調査しました。

調査研究レポートをダウンロードする :https://z-sozoken.studio.site/report-03/download

「デコ文化の進化」第3章独自のインサイトを読み解く

本調査の第3章から、Z世代がデコを通じて「既製品に自分を宿らせる」という、高度なアイデンティティ構築を行っている実態が明らかになりました。

「対外的アピール」から「対内的納得」へのシフト

1995年前後の「デコ電」や2000年代初頭の「プリクラのデコ」といった、他者の目を引く可愛さの追求から、令和では「勉強するときの気分をあげたい」「学校モチベをあげたい」といった、自分自身の内面を満たすための行動へと進化しています。

「プリをデコる」から「デコったモノと撮る」へ

かつては撮影後のプリクラを装飾することが主流でしたが、現代は「デコったグッズと一緒に写真を撮る」ことへと目的が変化。デコられた持ち物自体が、SNSで「盛れる」ための重要な小道具（プロップス）となっています。

最大の価値は「過程」そのもの。使い道は二の次

友達とわいわいしながら作る「過程」が思い出になり、その行動自体に面白みを感じています 。一方で、完成後の使い道は「飾るだけ」であることが多く、「デコる」「写真を撮る」という行動そのものが目的化している実態が判明しました。

日常を「自分専用」へとハックするセルフ編集術

イベント時だけでなく、ノートやスクールバッグといった日常的に使うものもデコることで、他愛のない日常の中に小さな「青春」を作り出そうとしています 。

【調査研究レポート解説】第3章「デコ文化の進化」

レポート本編第3章では、デコ文化の時代背景と変化を詳細に図解しています。

デコ文化の進化

1995年前後のデコ電から、2000年代のプリクラデコ、そして現代の「イベント用アレンジ」への変遷を図解。時代と共に、装飾の対象と目的がどのように変化してきたのかを提示しています。

令和のデコ事情

日常的に使うグッズをデコり、「学校モチベ」を向上させたいという心理を分析 。プリクラをデコる文化から、デコった自慢のグッズと一緒に写真を撮る文化へのパラダイムシフトを解説しています 。

面白みと課題

デコる過程や、完成品を持ってテーマパークへ行くなどの「体験」に最大の価値を置いていることを図解。その後の使い道がほぼないという「課題点」を含め、Z世代の刹那的な消費傾向を明らかにしています。

調査概要

調査名：Z世代のデコ文化についての意識調査

調査対象：全国のZ世代(18歳～24歳)

調査期間：2025年7月

分析・レポート作成期間： 2025年8月～2026年2月

調査方法：インターネットを利用したアンケート調査

有効回答数：n=384

調査分析：Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）（運営：Fiom合同会社）

利用条件

情報の出典元として「Fiom合同会社」であることを明記いただきますようお願いいたします。

なぜZ世代はデコに「自分」を託すのか

Z世代がデコに没頭する背景には、彼らが「自分自身の物語（ストーリー）」を何よりも大切にしていることが関係しています。

SNSですべてが均質化され、トレンドが瞬時に消費される現代において、彼らは「自分だけの変わらないもの」を切実に求めています。

デコは、既製品という冷たい存在に、自らの「好き」を投影する儀式です。

「友達と一緒に作る時間」や「日常の物足りなさを埋める感覚」が積み重なることで、持ち物は単なる道具から、自分を支える「思い出のアイテム」へと変化します。

「デコ」という進化を遂げた文化は、Z世代が複雑な社会の中で「自分」という輪郭を保ち続けるための、現代の「アイデンティティ・プロテクト」なのです。

本調査研究レポート完全版（全62ページ）を無料でダウンロード

今回ご紹介した内容は、調査研究レポートのほんの一部です。

レポート本編では、Z世代が「自己肯定感」を高めるために選ぶ具体的なデコ素材のランキングや 、界隈別のデコの特徴 、なぜ「平成女児チョコ」がリバイバルしたのかの深掘り。

そして企業が「デコ」という文脈をマーケティングに応用し、Z世代に「自己表現の余白」を提供するための具体的な手法まで、多角的に分析しています。

調査研究レポートをダウンロードする :https://z-sozoken.studio.site/report-03/download

Z-SOZOKEN所長のコメント

◆竹下洋平（たけしたようへい）

Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）所長

Fiom合同会社CEO

2005年生まれ。2021年10月にFiom合同会社を設立。Z世代のクリエイターの創造性を最大化させるをミッションに、Z世代によるZ世代向けのコミュニケーションプロデュース事業、リサーチ＆プランニング事業を展開している。上場企業から大企業、中小企業、ベンチャー、スタートアップ、行政や自治体と幅広い組織の支援実績を持つ。Z世代の創造性を活かし、Z世代向け広告コミュニケーションの上流設計から制作、運用までワンストップで実行支援する。

「平成のデコは盛り、令和のデコは語り」

かつては周囲を圧倒するために装飾していましたが、今は自分自身の機嫌を取り、他者と「好き」を共有するためのツールへと進化しました。

この変化は、Z世代がいかに「自分らしさ」を大切にし、それを形にすることに救いを見出しているかの現れです。

企業がこの文化を取り入れる際、単に派手な商品を作るのではなく、彼らが自らの物語を書き込めるような「余白」を提供すること。

その「語りへの寄り添い」こそが、Z世代から選ばれるブランドになるための条件です。

Z世代への訴求にお悩みの方へ

「商品に込めたストーリーがZ世代に伝わらない」「カスタマイズを軸にしたファンコミュニティを作りたい」

今回の調査研究を見て、少しでもそう感じたご担当者様へ。

弊社はメンバー全員がZ世代当事者で構成されたZ世代に特化したクリエイティブカンパニーです。

Z世代ならではの感性や同世代の視点を活かしたアプローチで、マーケティングリサーチ、戦略設計から企画立案、制作、運用までワンストップで統合的にご支援しております。

Z世代や若年層向けの企画制作マーケティング/ブランディングでお困りの方はお気軽にご相談ください。

https://fiom-llc.studio.site/contact

相談する :https://fiom-llc.studio.site/contact

「Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）」について

Z世代の創造性で未来を創る。Z世代特化の次世代型シンクタンク。

「Z-SOZOKEN」とはZ世代向けクリエイティブカンパニーFiom合同会社が運営しているZ世代同世代目線による分析で新たなインサイトを発掘、探求するZ世代特化の次世代型シンクタンクです。

Z世代の実態や価値観をZ世代当事者たちが様々な観点から把握・分析。

時代の最先端をゆくZ世代の未知なる文化を解き明かし、時代を切り開く新たな価値観を探求しております。

リアルZ世代起点でZ世代に届く共感を軸としたコミュニケーションやプロモーション設計に活用できる実践的なマーケティング情報を提供しています。

公式サイト：https://z-sozoken.studio.site

Fiom合同会社について

Z世代に特化したZ世代のクリエイティブカンパニー

メンバー全員がZ世代で構成されたZ世代に特化したクリエイティブカンパニー。

Z世代の創造性を基点としたZ世代目線のアプローチを実施。

Z世代向け広告コミュニケーション領域の上流設計から制作・運用まで実行支援する。

時代の最先端をゆくZ世代の感性を活かしたクリエイティブカンパニー。

社名：Fiom合同会社

住所：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階

設立：2021年10月15日

代表：竹下洋平

HP：https://fiom-llc.studio.site

本件に関するお問い合わせ

メール info@fiomllc.com

お問い合わせフォーム https://fiom-llc.studio.site/contact