DetonatioN FocusMe、CAPCOM公式世界大会「CAPCOM CUP 12」に板橋ザンギエフが出場
株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）所属の板橋ザンギエフ選手が、世界大会「CAPCOM CUP 12」に出場することをお知らせいたします。
板橋ザンギエフ選手は、昨年の「CAPCOM Pro Tour 2025」を通じて安定した好成績を収め、「Premier Point Ranking 6位」で本大会への出場権を獲得しました。
グループステージである「予選フェーズ1」ではグループLに配置され、JAK選手（アメリカ）、Deiver選手（スペイン）、Jiewa選手（中国）と予選突破をかけて激突します。
狙うは当然、「CAPCOM CUP 史上最年長優勝」の獲得です。
世界の強豪に挑む板橋ザンギエフ選手へ、皆様の熱いご声援をよろしくお願いいたします。
■ 「CAPCOM CUP 12」について
「CAPCOM CUP 12」は、株式会社カプコンが主催する『ストリートファイター6』最高峰の世界公式大会です。各地の予選を勝ち抜いた計48名のトッププレイヤーが東京・両国国技館に集結し、世界最強の座をかけて熱戦を繰り広げます。
【大会日程およびフォーマット】
3月11日（水)～12日（木）：予選フェーズ1
1グループ4名によるダブルエリミネーショントーナメント。
ウィナーズで突破した選手は14日（土）の「Top16-Final」へ直行し、ルーザーズで突破した選手は13日（金）の「予選フェーズ2」へ進出します。
3月13日（金）：予選フェーズ2
1グループ3名ずつの総当たり戦。各グループ首位の選手が「Top16-Final」へ進出します。
3月14日（土）：Top16-Final
BO9（5バトル先取）のダブルエリミネーショントーナメント。
優勝者には「世界最強の称号」と、優勝賞金100万ドルが授与されます。
本大会は、両国国技館での現地観戦も可能です。週末のチケットはすでに完売しておりますが、平日開催のグループステージにつきましては、現在もチケットをご購入いただけます。
板橋ザンギエフ選手の熱戦を、ぜひ両国国技館で見届けてください。
大会名：CAPCOM CUP 12
大会日程：
2026年3月11日（水）～15日（日）
3月11日（水）～13日（金）グループステ―ジ
3月14日（土）Top16-Final
SFリーグ: World Championship 2025 グループステージ
3月15日（日）SFリーグ: World Championship 2025 Final
大会会場：両国国技館
〒130-0015 東京都墨田区横網１丁目３－２８
出場者：板橋ザンギエフ
配信：
【無料配信】
グループステージ
SFリーグ: World Championship 2025 グループステージ
Capcom Fighters JP - YouTube(https://www.youtube.com/live/6Y6Zy77agPc)
Capcomfighters_jp - Twitch(https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp)
【有料配信】
Top16-Final & SFリーグ：World Championship 2025 Final
SPWN(https://spwn.jp/events/evt_260314-CCSFLWC)
詳細：CAPCOM CUP 12 公式ウェブサイト(https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/)
■『ストリートファイター6』とは
株式会社カプコンが開発・運営を行う、大人気格闘ゲームシリーズの最新作です。新たな操作体系である「モダンタイプ」や、バーチャル空間でのゲームセンター「バトルハブ」が特徴で、従来のファンはもちろん、新たなファン層を生み出しています。
「CAPCOM Pro Tour」をはじめとする競技シーンも盛況で、年間王者を決める世界大会「CAPCOM CUP」の優勝を目指し、多くのプロゲーマーが熱い火花を散らしています。
株式会社DetonatioN
■DetonatioN FocusMeについて
DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。50名以上の選手、ストリーマー、スタッフを擁し、「世界の舞台での勝利」を理念に掲げています。
2025年に創設14周年を迎えた、日本で最も長い歴史を持つプロeスポーツチームの一つであり、日本・韓国・台湾の三拠点から国際リーグに参戦しています。
また、Esports World Cup 2025では、日本のチームとして唯一、クラブチャンピオンシップランキングで14位を獲得し、国際的な評価も高いチームです。
■株式会社DetonatioN概要
社名：株式会社DetonatioN
代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸
所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階
設立：2015年6月15日
事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど
資本金：10百万円（2025年5月末時点）
URL：http://detonation.jp/
株式会社GameWith
■株式会社GameWithについて
株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。
■株式会社GameWith 会社概要
社名：株式会社GameWith
代表者：代表取締役社長 今泉 卓也
所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階
設立：2013年6月3日
事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業
資本金：553百万円（2025年5月末時点）
URL：https://gamewith.co.jp/
