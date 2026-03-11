DetonatioN FocusMe、CAPCOM公式世界大会「CAPCOM CUP 12」に板橋ザンギエフが出場

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）所属の板橋ザンギエフ選手が、世界大会「CAPCOM CUP 12」に出場することをお知らせいたします。

板橋ザンギエフ選手は、昨年の「CAPCOM Pro Tour 2025」を通じて安定した好成績を収め、「Premier Point Ranking 6位」で本大会への出場権を獲得しました。

グループステージである「予選フェーズ1」ではグループLに配置され、JAK選手（アメリカ）、Deiver選手（スペイン）、Jiewa選手（中国）と予選突破をかけて激突します。

狙うは当然、「CAPCOM CUP 史上最年長優勝」の獲得です。

世界の強豪に挑む板橋ザンギエフ選手へ、皆様の熱いご声援をよろしくお願いいたします。

■ 「CAPCOM CUP 12」について

「CAPCOM CUP 12」は、株式会社カプコンが主催する『ストリートファイター6』最高峰の世界公式大会です。各地の予選を勝ち抜いた計48名のトッププレイヤーが東京・両国国技館に集結し、世界最強の座をかけて熱戦を繰り広げます。

【大会日程およびフォーマット】

3月11日（水)～12日（木）：予選フェーズ1

1グループ4名によるダブルエリミネーショントーナメント。

ウィナーズで突破した選手は14日（土）の「Top16-Final」へ直行し、ルーザーズで突破した選手は13日（金）の「予選フェーズ2」へ進出します。

3月13日（金）：予選フェーズ2

1グループ3名ずつの総当たり戦。各グループ首位の選手が「Top16-Final」へ進出します。

3月14日（土）：Top16-Final

BO9（5バトル先取）のダブルエリミネーショントーナメント。

優勝者には「世界最強の称号」と、優勝賞金100万ドルが授与されます。

本大会は、両国国技館での現地観戦も可能です。週末のチケットはすでに完売しておりますが、平日開催のグループステージにつきましては、現在もチケットをご購入いただけます。

板橋ザンギエフ選手の熱戦を、ぜひ両国国技館で見届けてください。

大会名：CAPCOM CUP 12

大会日程：

2026年3月11日（水）～15日（日）

3月11日（水）～13日（金）グループステ―ジ

3月14日（土）Top16-Final

SFリーグ: World Championship 2025 グループステージ

3月15日（日）SFリーグ: World Championship 2025 Final

大会会場：両国国技館

〒130-0015 東京都墨田区横網１丁目３－２８

出場者：板橋ザンギエフ

配信：

【無料配信】

グループステージ

SFリーグ: World Championship 2025 グループステージ

Capcom Fighters JP - YouTube(https://www.youtube.com/live/6Y6Zy77agPc)

Capcomfighters_jp - Twitch(https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp)

【有料配信】

Top16-Final & SFリーグ：World Championship 2025 Final

SPWN(https://spwn.jp/events/evt_260314-CCSFLWC)

詳細：CAPCOM CUP 12 公式ウェブサイト(https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/)

■『ストリートファイター6』とは

株式会社カプコンが開発・運営を行う、大人気格闘ゲームシリーズの最新作です。新たな操作体系である「モダンタイプ」や、バーチャル空間でのゲームセンター「バトルハブ」が特徴で、従来のファンはもちろん、新たなファン層を生み出しています。

「CAPCOM Pro Tour」をはじめとする競技シーンも盛況で、年間王者を決める世界大会「CAPCOM CUP」の優勝を目指し、多くのプロゲーマーが熱い火花を散らしています。

